Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu (hiện bằng mức lương cơ sở) tại thời điểm đóng.

Tư vấn tham gia BHXH tự nguyện tại Bắc Giang.

Hiện mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng/người/tháng. Như vậy, thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất là 1.500.000 đồng/tháng. Điều đó có nghĩa là mức đóng thấp nhất của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 330.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 351/2025/NĐ-CP, tiêu chí thu nhập của chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 (áp dụng từ ngày 01/01/2027) ở khu vực nông thôn là 2.200.000 đồng/người/tháng; ở khu vực đô thị là 2.800.000 đồng/người/tháng.

Như vậy, từ ngày 01/01/2027, thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất là 2.200.000 đồng/tháng. Điều đó có nghĩa là mức đóng thấp nhất của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 484.000 đồng/tháng.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện), ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Mức hỗ trợ bằng 50% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu; bằng 40% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo; bằng 30% đối với người tham gia là người dân tộc thiểu số; bằng 20% đối với người tham gia khác.

Hiện mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng/người/tháng. Như vậy, mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2027, khi chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tăng lên 2.200.000 đồng/người/tháng, mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cũng tăng theo. Cụ thể như sau

XM

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