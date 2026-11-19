Toàn cảnh đại biểu tham dự tại hội nghị. Ảnh: Anh Trọng

​Theo kết quả công bố tại hội nghị, mức độ hài lòng chung của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2026 đạt 99,04%. Về xếp loại chỉ số cải cách hành chính, có 28 Công an đơn vị, địa phương đạt loại xuất sắc (tăng 3 đơn vị so với năm 2025), 48 đơn vị loại tốt và 4 đơn vị loại khá; không có đơn vị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. ​

2026 là năm đầu tiên Bộ Công an thí điểm đánh giá chỉ số cải cách hành chính đối với khối học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện và doanh nghiệp trực thuộc Bộ. Nhóm 8 học viện, trường, 4 bệnh viện và 2 doanh nghiệp tham gia thí điểm đạt chỉ số trung bình 83,76%.

Dịp này, Bộ Công an tôn vinh 18 tập thể, 40 cá nhân xuất sắc về chuyển đổi số trong đánh giá chỉ số cải cách hành chính và công nhận 17 sáng kiến cấp Bộ thuộc Công an 14 tỉnh, thành phố. ​

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu toàn lực lượng đẩy mạnh cải cách thể chế, thủ tục hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng lưu ý việc đánh giá phải thực chất, khách quan, minh bạch, tuyệt đối không chạy theo điểm số hay hợp thức hóa hồ sơ, làm đẹp báo cáo; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và bảo đảm an toàn thông tin.

Bên lề hội nghị, Công an nhiều địa phương giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng AI và công dân số. Nổi bật là hệ thống FRF quản lý, dự báo rủi ro liên quan đến người nước ngoài và giải pháp quét mã QR hỗ trợ du khách của Công an tỉnh Khánh Hòa, cùng các mô hình chuyển đổi số từ Công an TP.HCM, Hà Nội, Nghệ An.