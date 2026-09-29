Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp ở xã Bà Điểm đạt 100%

Theo UBND xã Bà Điểm, trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Thu ngân sách đạt hơn 917,9 tỷ đồng, bằng 106,06% dự toán; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt 99,86%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bà Điểm được tổ chức chiều 29-9. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22, xã Bà Điểm đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động. Đến nay, có 253/264 trường hợp đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, đạt 96%, tương ứng 97% diện tích bị ảnh hưởng. Xã đã hoàn thành chi trả cho 149 trường hợp với số tiền gần 692 tỷ đồng, đạt 86,49%.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Văn Tuấn đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động của Đảng bộ và chính quyền xã Bà Điểm. Đồng chí đề nghị địa phương rà soát toàn bộ chỉ tiêu chưa đạt, phân công trách nhiệm “rõ người, rõ việc” để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Trần Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22, đồng chí Trần Văn Tuấn yêu cầu xã tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; lãnh đạo địa phương phải trực tiếp vào cuộc giải quyết những vụ việc khó khăn.

Bên cạnh đó, xã cần bám sát các mục tiêu của TPHCM về tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông, xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng trong năm 2026. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quy hoạch phân khu, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 và chương trình khám sức khỏe toàn dân.