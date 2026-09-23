Mức điểm xét học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, then chốt

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/5/2026 quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Mức điểm quy định này được áp dụng để xác định người học thuộc nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP./.