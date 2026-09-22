Mức điểm nào để sinh viên được nhận học bổng 3,7-5,5 triệu đồng/tháng của Chính phủ?

Theo đó, mức điểm xét hưởng học bổng cho khóa các sinh viên tuyển sinh năm 2025 dao động trong khoảng 22,5-24,35. Trong đó, mức điểm xét tuyển cao nhất là 24,35 thuộc về nhóm ngành Vật lý kỹ thuật. Cùng ở mức 24,3 điểm có các ngành: Khoa học vật chất và Máy tính.

Đối với sinh viên trúng tuyển năm 2026, mức điểm xét học bổng của 15 nhóm ngành cũng dao động 22,5-24,35. Trong đó, cao nhất là nhóm ngành Khoa học vật chất; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Vật lý kỹ thuật cùng lấy mức 24,35. Mức điểm thấp nhất thuộc về các nhóm ngành: Sinh học; Sinh học ứng dụng,…

Mức điểm xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179 cụ thể như sau:

Bộ GD&ĐT cũng công bố danh mục 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng.

Các ngành gồm: Sinh học; Sinh học ứng dụng; Khoa học vật chất; Khoa học Trái đất; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Toán học; Thống kê; Máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Vật lý kỹ thuật; Xây dựng.

Theo quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, người học thuộc các ngành trên sẽ được hỗ trợ từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng/tháng, tùy từng nhóm ngành. Thời gian hưởng học bổng tối đa là 4 năm đối với chương trình cử nhân và 5 năm đối với chương trình kỹ sư.