Mức chi tổ chức đồng diễn, diễu hành đối với đại hội, hội thao thể dục, thể thao toàn quân

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 16 Thông tư số 90/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

1. Mức bồi dưỡng đối với đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành xếp hình, xếp chữ:

a) Người tập: Mức bồi dưỡng trong thời gian tập luyện: 80.000 đồng/người/buổi; tổng duyệt (tối đa 2 buổi): 120.000 đồng/người/buổi; diễn chính thức: 195.000 đồng/người/buổi;

b) Giáo viên quản lý, hướng dẫn: 170.000 đồng/người/buổi.

2. Chi thù lao sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng diễn (đối với các đại hội thể dục, thể thao, hội thi thể thao toàn quốc): Thực hiện theo quy định tại Chương IV Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

* Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện trọng dụng nhân tài đối với cán bộ quản lý giáo dục trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong Quân đội nhân dân được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 50/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

1. Đối với cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện sau:

a) Có năng lực, tầm nhìn đặc biệt xuất sắc trong xây dựng chiến lược và hoạch định phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới;

b) Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong quản lý, điều hành hoạt động giáo dục, đào tạo;

c) Chủ trì tối thiểu 2 hoặc chủ trì 1 và tham gia chính tối thiểu 2 công trình khoa học hoặc sáng kiến, mô hình mới, giải pháp trong quản lý giáo dục được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao;

d) Đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư này (đạt từ hạng ba trở lên trong các hội thi uy tín cấp bộ, ngành, quốc gia hoặc quốc tế theo lĩnh vực công tác; tiêu chí xác định cuộc thi uy tín quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này);

đ) Đơn vị có mô hình, giải pháp, cách làm mới, sáng tạo về công tác giáo dục, đào tạo được ứng dụng vào thực tiễn, đạt hiệu quả cao.