Mức án chi tiết 23 bị cáo trong vụ chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng quỹ bình ổn xăng dầu

Bị cáo Chu Thị Thành bị truy tố về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Các bị cáo còn lại bị xét xử về những tội danh gồm “Tham ô tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Trốn thuế”.

Hội đồng xét xử trong vụ án.

Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò và các tình tiết liên quan của từng bị cáo, đại diện VKS đã đề nghị HĐXX áp dụng các mức hình phạt cụ thể. Trong đó, có bị cáo bị đề nghị phạt tù có thời hạn, tù chung thân, cho hưởng án treo hoặc phạt tiền.

Báo Công lý cập nhật chi tiết mức hình phạt mà đại diện VKS đề nghị đối với 23 bị cáo trong vụ án:

Theo đó, trong số 23 bị cáo, có 12 bị cáo thuộc Công ty Thiên Minh Đức gồm: Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch HĐQT) bị đề nghị tuyên phạt mức án từ 14 - 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và từ 2 - 3 năm tù về tội và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh bị cáo Thành bị đề nghị xử phạt từ 16 - 18 năm tù;

Đại diện VKS trong phần nêu quan điểm luận tội với các bị cáo.

Đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1979, Kế toán trưởng) từ 8 - 9 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và từ 18 - 24 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh bị cáo Liên bị đề nghị xử phạt từ 9 năm 6 tháng - 11 năm tù;

Bị cáo Lê Thanh An (SN 1968, Phó Tổng Giám đốc) bị đề nghị mức án từ 6 -7 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và từ 15 - 18 tháng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, tổng hợp hình phạt chung cho hai tội danh bị cáo Tuyên bị đề nghị xử phạt từ 7 năm 3 tháng - 8 năm 6 tháng tù;

Bị cáo Mai Anh Tuyên (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc) bị đề nghị mức án từ 7 - 8 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 15- 18 tháng tù về “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh bị cáo Tuyên bị đề nghị từ 8 năm 3 tháng - 9 năm 6 tháng tù;

Bị cáo Chu Đức Mạnh (SN 1980, Trưởng phòng Kinh doanh) bị đề nghị xử phạt mức án từ 4 - 5 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và từ 12 - 15 tháng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh bị cáo Mạnh bị đề nghị từ 5 năm - 6 năm 3 tháng tù;

Bị cáo Chu Thị Thành tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1989, nhân viên kế toán) bị đề nghị xử phạt mức án từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tham ô tài sản”.

Với 6 bị cáo: Lê Thị Ngọc Lan (SN 1980, Thủ quỹ) bị đề nghị từ 12 - 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Phạm Thị Quỳnh Trang (SN 1993) và Dương Thị Thanh Hương (SN 1983) cùng bị đề nghị mức án từ 10 -12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Trường Sơn (SN 1991) và Chu Việt Hùng (SN 1986) cùng bị đề nghị mức án từ 10 - 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Khắc Duẩn (SN 1992) bị đề nghị mức án 6 - 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Với các bị cáo còn lại: gồm Nguyễn Văn Công (SN 1984, Giám đốc Công ty Hợp Mạnh) bị đề nghị xử phạt bằng hình phạt tiền từ 800 - 1 tỷ đồng; Mai Thị Kim (SN 1980, Giám đốc Công ty Hoàng Kim) bị đề nghị mức án từ 30 - 36 tháng tù; Trương Đình Hải (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội) bị đề nghị mức án từ 24 - 30 tháng tù; Phạm Đức Tiệp (SN 1992, Giám đốc Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội) bị đề nghị mức án từ 18 - 24 tháng tù;

Đỗ Thế Năng (SN 1979, Giám đốc Công ty BMT) bị đề nghị hình phạt tiền từ 1,2 tỷ đến 1,5 tỷ đồng; Lê Mai Tú (SN 1988, Giám đốc Công ty Hải An Phát) bị đề nghị hình phạt tiền từ 1 tỷ đến 1,2 tỷ đồng; Đào Đăng Khải (SN 1969, Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc) bị đề nghị hình phạt tiền từ 200 triệu - 300 triệu đồng; Hai bị cáo Lê Văn Đồng (SN 1964, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh) và Trần Quốc Lộc (SN 1984, Giám đốc Công ty Duy Ngọc) cùng bị đề nghị xử phạt mức án từ 3 - 6 tháng tù cùng về tội “Trốn thuế”.

Toàn cảnh phiên tòa.

Bị cáo Cao Bảo Ngọc (SN 1983, Giám đốc Công ty Việt Trung) bị đề nghị mức án 7 - 8 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 30 - 36 tháng tù về tội “Trốn thuế”, tổng hợp chung cho cả hai tội danh bị cáo Ngọc bị đề nghị từ 9 năm 6 tháng - 11 năm tù.

Hà Ngọc Vinh (SN 1986, nhân viên Công ty CP xăng dầu dầu khí Vũng Áng) bị đề nghị xử phạt tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”.