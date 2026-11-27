Chia sẻ tại Hội thảo Giáo dục 2026 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 27/11, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và triển khai cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học bằng ngân sách cấp thành phố.

Chính sách bắt đầu được thực hiện từ năm học 2025-2026, trong bối cảnh thành phố có hơn 2,3 triệu học sinh, riêng cấp tiểu học khoảng 763.000 em.

Trong năm đầu tiên, thành phố hỗ trợ 30.000 đồng/học sinh/ngày đối với học sinh tại các xã miền núi, bãi giữa sông Hồng và 20.000 đồng/học sinh/ngày đối với học sinh các địa bàn còn lại. Tổng kinh phí dành cho chính sách này khoảng hơn 3.000 tỷ đồng.

Sau một năm thực hiện, 99,86% cơ sở giáo dục tiểu học đã tổ chức hỗ trợ bữa ăn bán trú, với hơn 633.000 học sinh được thụ hưởng, tương đương gần 84% tổng số học sinh tiểu học.

So sánh cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú qua hai năm học.

Sang năm học 2026-2027, theo Nghị quyết số 84 của thành phố, mức hỗ trợ được điều chỉnh tăng, đồng thời mở rộng nhóm đối tượng được hưởng mức cao.

Hà Nội xác định mức ăn tối thiểu 40.000 đồng/học sinh/ngày, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ tăng từ 30.000 lên 40.000 đồng/học sinh/ngày với nhóm 1 và từ 20.000 lên 28.000 đồng/học sinh/ngày với nhóm 2.

Nếu nhà trường và phụ huynh thống nhất mức ăn cao hơn 40.000 đồng, phần chênh lệch sẽ do phụ huynh đóng góp.

Toàn bộ học sinh tiểu học tham gia bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội, trừ các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài, đều thuộc diện thụ hưởng chính sách.

Theo ông Hiền, cách thiết kế này chuyển trọng tâm từ mức tiền hỗ trợ sang bảo đảm một chuẩn chất lượng bữa ăn tối thiểu, đồng thời tạo sự thống nhất giữa các địa bàn, không phụ thuộc vào khả năng cân đối ngân sách của từng xã, phường.

Bài toán chất lượng sau hỗ trợ tiền ăn

Sau khoảng 1,5 tháng triển khai chính sách trong năm học 2026-2027, từ tháng 9 đến giữa tháng 10, theo ông Hiền, Hà Nội ghi nhận những tác động bước đầu. Việc tổ chức học hai buổi/ngày được duy trì ổn định. Bữa ăn được xây dựng theo định lượng năng lượng riêng cho từng nhóm tuổi. Chính sách cũng giúp giảm đáng kể chi phí ăn bán trú của các gia đình.

Tuy nhiên, việc tăng mức hỗ trợ không đồng nghĩa mọi vấn đề về chất lượng bữa ăn bán trú đã được giải quyết.

Thực tiễn triển khai cho thấy nguồn cung thực phẩm tại một số nơi còn qua nhiều khâu trung gian, ảnh hưởng đến chi phí và khả năng truy xuất nguồn gốc. Tiêu chí lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp giữa các địa bàn chưa thống nhất, việc giám sát chất lượng chưa đồng đều. Cá biệt, còn hiện tượng suất ăn bị cắt giảm định lượng, thực đơn đơn điệu.

Trong khi đó, cơ sở vật chất bếp ăn, phòng ăn ở nhiều trường chưa theo kịp tốc độ gia tăng học sinh bán trú. Đội ngũ nhân viên nấu ăn, nhân viên dinh dưỡng phần lớn làm việc theo hợp đồng, chưa được đào tạo bài bản.

Một vấn đề khác là tính bền vững của mức hỗ trợ. Khi giá lương thực, thực phẩm, chi phí vận chuyển và tiền lương tiếp tục biến động, mức hỗ trợ cố định có thể giảm giá trị thực theo thời gian.

“Nếu không có cơ chế điều chỉnh phù hợp, phần đóng góp của phụ huynh có nguy cơ tăng lên”, ông Hiền nói.

Theo đánh giá của Sở GD-ĐT Hà Nội, để chính sách phát huy hiệu quả lâu dài, cần tiếp tục chuẩn hóa tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp, tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất, đồng thời công khai tài chính, đơn giá, nguồn gốc nguyên liệu để phụ huynh trực tiếp tham gia giám sát.

Ngoài ra, điều quan trọng, cần xây dựng bộ chỉ số đánh giá thống nhất, từ tình trạng dinh dưỡng, mức độ hài lòng. Đây là cơ sở để đánh giá khách quan, dài hạn hiệu quả chính sách, thay vì chỉ dừng ở số tiền đã chi hoặc số học sinh được hỗ trợ.