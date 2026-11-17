Muay trẻ Việt Nam giành 20 huy chương tại Giải Vô địch thế giới 2026
Khép lại Giải vô địch Muay trẻ thế giới 2026 tại Hy Lạp với 20 huy chương (3 HCV, 7 HCB, 10 HCĐ), đội tuyển Muay trẻ Việt Nam khẳng định sức bật mạnh mẽ của lớp kế cận khi tỏa sáng ở cả hai mặt trận đối kháng lẫn biểu diễn truyền thống — với 3 ngôi vô địch gọi tên Nguyễn Trần Kim Cương, Trần Huỳnh An Nhiên và Mê Thị Vân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/muay-tre-viet-nam-gianh-20-huy-chuong-tai-giai-vo-dich-the-gioi-2026-246261117155015513.htm