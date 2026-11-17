Lần đầu tiên góp mặt trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, pickleball hứa hẹn trở thành một trong những môn thi đấu thu hút sự chú ý khi quy tụ hơn 100 VĐV đến từ 11 đơn vị trên cả nước.