Muay Thái Khánh Hòa trước giờ tranh tài

Những ngày này, tại Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo thể thao tỉnh Khánh Hòa, không khí tập luyện của đội tuyển Muay Thái trở nên hối hả và căng thẳng hơn bao giờ hết. Các thành viên đội tuyển đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, diễn ra cuối tháng 10 tại TP. Hồ Chí Minh, với quyết tâm giữ vững thành tích huy chương vàng.

Siết cân, khổ luyện cho ngày hội lớn

Hằng ngày, các vận động viên (VĐV) đội tuyển Muay Thái Khánh Hòa tập luyện đều đặn 2 buổi, vào buổi sáng và chiều, đồng thời tranh thủ thời gian học văn hóa để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Theo Ban huấn luyện đội tuyển, đây là giai đoạn nước rút, khi chỉ còn gần 1 tháng nữa bước vào thi đấu. Các VĐV phải ép cân để bảo đảm đủ điều kiện thi đấu ở các hạng cân đăng ký. Vì vậy, các bài tập được xây dựng với cường độ cao, đòi hỏi VĐV phải nỗ lực hết sức mới có thể theo kịp giáo án.

Các vận động viên đội tuyển Muay Thái Khánh Hòa tích cực tập luyện chuẩn bị cho kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Trong giai đoạn này, các VĐV tập trung vào 2 nhóm bài tập: Phát triển thể lực, sức bền, rèn luyện sức mạnh cơ lõi và đấu luyện kỹ thuật, chiến thuật. Cụ thể, ở nhóm phát triển thể lực, Ban huấn luyện cho các VĐV tập tạ, đấm gió, đấm bao cát nhằm rèn tốc độ ra đòn, tăng sức mạnh đòn đánh và khả năng chịu đựng khi bị đối phương tấn công. Trong khi đó, ở các bài đấu luyện đối kháng, VĐV được chia thành từng cặp, thi đấu với nhau theo thời gian mô phỏng trận đấu thực tế để ôn luyện kỹ năng tấn công, phòng thủ.

Mồ hôi nhễ nhại sau bài tập đấm bao cát, VĐV Nguyễn Tấn An (sinh năm 1999), thi đấu hạng cân 57kg, bày tỏ: "Đây là môn võ đối kháng với các đòn tấn công trực diện nên đòi hỏi VĐV phải có nền tảng thể lực và sức chịu đựng tốt. Giai đoạn này, toàn đội tập trung cho đại hội, cường độ các bài tập nặng và vất vả hơn nhiều so với thường ngày, nhưng chúng tôi luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Quyết tâm giữ vững thành tích vàng

Muay Thái Khánh Hòa bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với mục tiêu giữ vững thành tích huy chương vàng đã đạt được tại 2 kỳ đại hội trước, vào các năm 2018 và 2022. Tại đại hội lần này, đội tuyển Muay Thái Khánh Hòa đăng ký tham dự 7 nội dung, với 6 VĐV nam và 1 VĐV nữ ở các hạng cân. Nổi bật là VĐV Nguyễn Thùy Dung, thi đấu hạng cân 54kg nữ, được kỳ vọng sẽ mang về thành tích cao cho thể thao Khánh Hòa. Theo Ban huấn luyện đội tuyển, Thùy Dung hiện có phong độ thi đấu tốt. Nữ võ sĩ Muay Thái này là đương kim vô địch hạng cân 54kg tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 và vô địch châu Á năm 2025. Tại đại hội lần này, Thùy Dung tiếp tục là một trong những VĐV chủ lực của Muay Thái Khánh Hòa.

Trong khi đó, ở nội dung nam, Muay Thái Khánh Hòa gặp bất lợi khi VĐV Nguyễn Châu Đạt - một trong những gương mặt chất lượng của đội, không có nội dung phù hợp để tham gia thi đấu. Đây là điều đáng tiếc đối với đội tuyển trong quá trình chuẩn bị lực lượng tranh tài tại đại hội. Ở 2 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc trước đây, vào các năm 2018 và 2022, Muay Thái Khánh Hòa đều có VĐV giành huy chương vàng. Thành tích này là nguồn động lực, đồng thời tạo thêm áp lực cho thầy trò Huấn luyện viên Lý Hoàng Phong.

Trước khi bước vào tranh tài chính thức, ngành thể thao tỉnh và Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo thể thao tỉnh sẽ tạo điều kiện để đội tuyển Muay Thái Khánh Hòa tập huấn 10 ngày tại TP. Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội để các VĐV tích lũy kinh nghiệm, làm quen sân đấu và cọ xát với các đối thủ trước khi bước vào giải đấu chính thức vào cuối tháng 10.

Ông LÝ HOÀNG PHONG - Huấn luyện viên phụ trách đội tuyển Muay Thái Khánh Hòa chia sẻ: “Các em đang trong giai đoạn ép cân, chuẩn bị thể lực với cường độ tập luyện tương đối cao. Thể trạng mệt mỏi, đau nhức, chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Tuy vậy, toàn đội cũng động viên nhau tập luyện với quyết tâm thi đấu đạt thành tích tốt nhất tại đại hội. Đây cũng là giai đoạn mà các VĐV dễ gặp rủi ro chấn thương. Nếu không tập trung, tự kiểm soát mức độ va chạm trong các buổi đấu tập, VĐV rất dễ chấn thương trước ngày thi đấu, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị".