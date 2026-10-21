Muay sẵn sàng khởi tranh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Chiều 21.10, đại diện các đoàn tham dự đã tiến hành họp chuyên môn và bốc thăm thi đấu, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước ngày tranh tài.

Ban tổ chức họp các trưởng đoàn trước ngày tranh tài

Theo Ban tổ chức, giải năm nay quy tụ 21 đơn vị với hơn 200 VĐV, 35 HLV cùng đội ngũ trọng tài gồm 42 thành viên.

Các võ sĩ tranh tài ở 13 hạng cân, trong đó nội dung nam gồm 6 hạng cân: 45-48kg, 48-51kg, 51-54kg, 54-57kg, 57-60kg và 60-63,5kg.

Nội dung nữ có 7 hạng cân, gồm hạng dưới 45kg và 6 hạng cân tương ứng với nam. Các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, mỗi trận gồm 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, nghỉ giữa hiệp 1 phút.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Quảng Ngãi là những đơn vị đáng chú ý trong cuộc đua thành tích. Tuy nhiên, sự góp mặt của 21 đoàn cũng mở ra cơ hội để các võ sĩ thể hiện năng lực, tạo nên những bất ngờ trên sàn đấu.

Nhà thi đấu thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đông Hòa là nơi diễn ra các nội dung của môn muay

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 ở Thanh Hóa, môn muay thu hút hơn 200 VĐV thuộc 25 tỉnh, thành, ngành tham dự, tranh tài ở 17 nội dung đối kháng nam và nữ.

So với kỳ đại hội trước, giải năm nay tiếp tục là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng đào tạo, phát hiện nhân tố mới và nâng cao trình độ chuyên môn.

Đáng chú ý, muay là môn thi đấu được tổ chức đầu tiên tại TP.HCM trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Những cuộc so tài sắp tới không chỉ hướng đến thành tích mà còn góp phần thúc đẩy phong trào võ thuật, tạo động lực phát triển muay tại các địa phương trên cả nước.