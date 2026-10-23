Muay mở màn Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tại TP.HCM

Giải diễn ra từ ngày 22 đến 30.10, gồm hai nhóm nội dung chính là biểu diễn (Wai Kru, Mai Muay) và đối kháng, với 7 hạng cân nữ và 6 hạng cân nam.

Giải đấu quy tụ gần 200 võ sĩ đến từ 21 đơn vị

Sự góp mặt của đông đảo võ sĩ hứa hẹn tạo nên những cuộc so tài hấp dẫn, đồng thời phản ánh sự phát triển của phong trào muay tại nhiều địa phương.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM cho biết, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn.

Thành phố đã phối hợp với Cục TDTT Việt Nam và các đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, hậu cần, y tế và an ninh, nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức tốt nhất.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn tham dự

Đại diện Ban tổ chức cũng đề nghị các võ sĩ thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến những trận đấu chất lượng; đồng thời mong đội ngũ trọng tài điều hành công tâm, khách quan và chính xác.

Về chuyên môn, những địa phương có truyền thống như Hà Nội, TP.HCM, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Quảng Ngãi được đánh giá là các ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua huy chương. Tuy nhiên, với sự góp mặt của 21 đoàn, giải đấu cũng được kỳ vọng xuất hiện những nhân tố mới và tạo nên bất ngờ.

Các cuộc tranh tài tại giải góp phần lan tỏa sức hút của muay

Không chỉ hướng đến thành tích, môn muay tại Đại hội còn là dịp để các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển lực lượng kế cận.

Những ngày tranh tài tại TP.HCM được kỳ vọng góp phần lan tỏa sức hút của muay, thúc đẩy phong trào tập luyện võ thuật trên cả nước.