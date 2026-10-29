Muay “mở hàng” huy chương vàng cho thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Nguyễn Thị Hương (áo đỏ) mang về HCV đầu tiên cho thể thao Thanh Hóa tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Chiều 29/10, hai võ sĩ Thanh Hóa bước vào các trận chung kết nội dung đối kháng môn Muay tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Ở hạng cân 63,5kg nữ, Nguyễn Thị Hương giành HCV sau khi đối thủ Lò Thị Phương của đoàn Sơn La xin bỏ cuộc. Kết quả này giúp võ sĩ xứ Thanh bước lên bục cao nhất, đồng thời mang về tấm HCV đầu tiên cho thể thao Thanh Hóa tại Đại hội năm nay.

Trước đó, Nguyễn Thị Hương đã thể hiện phong độ ấn tượng ở các vòng đấu loại trực tiếp, lần lượt vượt qua các đối thủ để giành quyền vào chung kết.

Chiến thắng ở trận đấu cuối cùng khép lại hành trình thi đấu thành công của nữ võ sĩ tại Đại hội.

Hàn Thị Thuý không thể đánh bại Đinh Thị Hoa ở trận chung kết hạng 60kg nữ. (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, ở hạng cân 60kg nữ, Hàn Thị Thúy không thể vượt qua Đinh Thị Hoa của đoàn Hà Nội, qua đó giành huy chương bạc (HCB).

Hàn Thị Thúy khởi đầu tốt, có thời điểm chiếm ưu thế trong hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, ở những hiệp tiếp theo, võ sĩ Thanh Hóa không duy trì được sự lấn lướt, tạo cơ hội để đối thủ triển khai các pha phản công và giành chiến thắng chung cuộc.

Trước đó, Nguyễn Thị Phương Hậu giành huy chương đồng (HCĐ) hạng 57kg nữ sau khi dừng bước ở bán kết trước Nguyễn Thị Chiều (Hà Nội).

Như vậy, đội tuyển Muay Thanh Hoá khép lại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với thành tích 3 huy chương gồm: 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.