Muay Khánh Hòa giành 3 huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Ngày 29-10, tại Nhà Thi đấu phường Đông Hòa, TP. Hồ Chí Minh diễn ra lễ bế mạc môn Muay Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Khởi tranh từ ngày 20-10, môn Muay kỳ đại hội lần này thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 21 đơn vị, tỉnh, thành, ngành cả nước. Các võ sĩ tranh tài 13 hạng cân đối kháng nam và nữ (nam có 6 hạng cân từ 45kg - 63,5kg; nữ có 7 hạng cân từ dưới 45kg - 63,5kg). Các trận đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, mỗi trận gồm 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút để phân định thắng thua.

Võ sĩ Nguyễn Tấn An giành huy chương vàng môn Muay Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tại TP. Hồ Chí Minh.

Sau những ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đại hội đã trao 68 huy chương các loại cho các võ sĩ đạt thành tích xuất sắc. Ở môn Muay đại hội toàn quốc lần này, đoàn vận động viên Muay Khánh Hòa đã xuất sắc giành được 3 huy chương các loại, gồm 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng. Võ sĩ mang về huy chương vàng cho đoàn Muay Khánh Hòa là Nguyễn Tấn An thi đấu đối kháng hạng cân 57kg - 60kg; 2 huy chương đồng thuộc về các võ sĩ Nguyễn Thị Dung, hạng 54kg - 57kg nữ và Hoàng Thái Sơn, hạng 60kg nam.

Đoàn Muay Khánh Hòa đạt thành tích huy chương đại hội.

Với kết quả này, đoàn Muay Khánh Hòa xếp hạng 9 toàn đoàn trên tổng số 21 đơn vị, tỉnh, thành, ngành cả nước.