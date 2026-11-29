Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 29/11, khu vực TP. Huế, TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/11 đến 3 giờ ngày 29/11 có nơi trên 100mm như các trạm: Trà Kót (TP. Đà Nẵng) 104mm, Giá Vực (Quảng Ngãi) 115,6mm, Đập Tràn (Đắk Lắk) 187,2mm…

Từ sáng sớm ngày 29/11 đến sáng 30/11, khu vực TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm;

Lực lượng chức năng ở Quảng Ngãi sơ tán người dân đến nơi an toàn do lũ ngập

TP. Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ sáng sớm ngày 29/11 đến hết ngày 29/11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm/3h.

Ngoài ra, ngày và đêm 29/11, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, tỉnh Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Dự báo, từ trưa và chiều 30/11 mưa lớn ở khu vực từ TP. Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa giảm dần.

Do mưa lớn nhiều ngày qua ở khu vực Trung bộ nên lũ sông Vệ ở Quảng Ngãi đã lên mức trên BĐ3, sông Trà Khúc trên BĐ2, các sông từ TP Huế đến Khánh Hòa trên BĐ1.

Trong sáng nay, mưa lớn tiếp diễn trong đó trọng tâm tại Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi – Đắk Lắk. Bởi vậy, dự báo nước lũ Sông Vệ duy trì trên BĐ3; sông Trà Khúc dưới BĐ3; các sông Đông Gia Lai, Đông Đắk Lắk lên mức BĐ2–BĐ3 và trên BĐ3; các sông TP Huế, TP Đà Nẵng, Khánh Hòa và sông Ba ở mức BĐ1–BĐ2 và trên BĐ2. 4

Cảnh báo ngập lụt diện rộng vùng trũng thấp và nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất từ Huế đến Khánh Hòa.

Trong bản tin mới nhất phát đi, cơ quan khí tượng đã nâng mức cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ lên cấp 3 tại Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai và Đông Đắk Lắk.