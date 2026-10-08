Mưa xối xả 30 phút, nước cuồn cuộn tràn qua đường ở Đồng Nai

Cảnh nước cuồn cuộn tràn qua đường ở Đồng Nai Mưa kéo dài ngày 8/10 khiến một số tuyến đường ở Đồng Nai ngập cục bộ. Tại đường Đồng Khởi, khu vực gần cây xăng 26 và Bình Đa, nước chảy xiết tràn qua mặt đường. Đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn qua trường Bùi Thị Xuân, ùn tắc nặng vào giờ tan tầm.

Chiều tối 8/10, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Đồng Nai ngập cục bộ, người dân đi lại khó khăn. Trên đường Đồng Khởi, đoạn gần cây xăng 26, nước tràn qua mặt đường và chảy xiết. Người đi xe máy phải giảm tốc độ, quan sát dòng nước và dò đường qua những chỗ ngập.

Theo ghi nhận, nước chảy mạnh khiến việc băng qua đường trở nên nguy hiểm, nhất là với xe máy. Một số người chọn quay đầu hoặc tìm hướng khác để tránh đoạn ngập. Trong khi đó, tại khu vực Bình Đa, nước cũng dâng trên đường và trong các hẻm. Có người rẽ vào hẻm với hy vọng tránh điểm ngập trên trục chính, nhưng đi sâu vào vẫn gặp nước, không thể thoát khỏi tình trạng ngập.

Đoạn gần cây xăng 26, cầu sắt ngập cục bộ chiều 8/10. Ảnh: Chuyện Biên Hòa.

Mưa trùng giờ tan tầm khiến giao thông thêm ùn ứ. Trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn qua trường TH - THCS - THPT Bùi Thị Xuân, lượng xe đông, dòng phương tiện di chuyển chậm và ùn ứ nặng. Người đi đường phải nhích từng đoạn qua khu vực này. Mưa lớn, mặt đường ngập và mật độ xe cao cùng lúc khiến việc lưu thông mất nhiều thời gian.

Đường Đồng Khởi là một trong những trục giao thông chính ở khu vực phường Biên Hòa, kết nối nhiều khu dân cư và khu công nghiệp. Đoạn từ ngã tư Amata đến nút giao Đồng Khởi - Nguyễn Văn Tiên, gần cây xăng 26, vừa áp dụng phương án phân làn mới từ ngày 2/10. Dù phương án này nhằm tổ chức các dòng xe và hạn chế xung đột, khi mưa lớn gây ngập, phương tiện vẫn phải di chuyển dè chừng qua những điểm nước dâng.

Từ ngày 4/10, người dân Đồng Nai liên tục phải ứng phó với những đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, sét. Mưa dồn dập khiến nhiều tuyến đường ngập, việc đi lại thêm khó khăn. Trong 24 giờ, lượng mưa tại trạm Biên Hòa đạt 71 mm, Trị An 122 mm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo mưa còn kéo dài đến ngày 10/10; triều cường và mực nước sông, kênh rạch cao có thể khiến nước rút chậm, kéo dài tình trạng ngập ở vùng trũng thấp và đô thị.