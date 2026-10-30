Mua xổ số theo cách 'lạ', người đàn ông trúng giải độc đắc gần 20 tỷ đồng

Đang gặp khó khăn về tài chính, một người đàn ông tại Trung Quốc bất ngờ trúng tổng giải thưởng 5,08 triệu nhân dân tệ (gần 20 tỷ đồng) sau khi sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) do chính mình lập trình để lựa chọn các con số dự thưởng.

Theo Sohu, sự việc xảy ra tối 28/8 tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Nhân vật may mắn là anh Lưu, sống tại Khu công nghệ cao Tây An.

Đáng chú ý, để lựa chọn vé số, anh Lưu sử dụng chương trình AI do mình tự viết. Công cụ này trước tiên chọn 20 số trong tổng số 80 số có sẵn. Sau đó, anh tiếp tục điều chỉnh kết quả dựa trên các yếu tố như số lặp lại, các số liên tiếp và cách phân bố giữa những con số, nhằm tạo ra tổ hợp mà mình cho là phù hợp.

Khoảng 20h cùng ngày, anh mua nhiều vé số tại một cửa hàng ở thành phố Longgang, Tây An, với tổng chi phí khoảng 130 nhân dân tệ (tương đương 500.000 đồng). Các vé sử dụng những tổ hợp số khác nhau được lựa chọn từ quá trình phân tích nói trên.

Người đàn ông trúng độc đắc gần 20 tỷ đồng. Ảnh minh họa: AC.

Kết quả quay số mang đến bất ngờ lớn khi một trong những tổ hợp của anh Lưu trùng khớp với dãy số trúng giải độc đắc "Chọn 10, trùng 10". Đây là giải thưởng có mức tiền cơ bản 5 triệu nhân dân tệ (gần 19,4 tỷ đồng) và chỉ có một người trúng trên toàn quốc trong kỳ quay đó.

Nhờ kết hợp nhiều hình thức đặt cược, anh Lưu còn trúng thêm 10 giải "Chọn 10, trúng 9". Tổng số tiền thưởng anh nhận được lên tới 5,08 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 20 tỷ đồng.

Anh Lưu phát hiện mình trúng thưởng khi kiểm tra kết quả trên điện thoại sau kỳ quay. Quá bất ngờ, anh chưa thông báo ngay cho gia đình mà đến sáng hôm sau mới chia sẻ tin vui với cha. Ban đầu, người cha tỏ ra nghi ngờ, nhưng sau nhiều lần kiểm tra, cả gia đình mới tin vào kết quả.

Sau khi trúng số độc đắc, anh Lưu thừa nhận rằng chiến thắng bất ngờ này đã mang lại tia hy vọng và bước ngoặt cho anh, người đang gặp khó khăn về tài chính. Anh cho biết sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng số tiền này.

Tuy nhiên, cơ quan tổ chức xổ số Trung Quốc khuyến cáo AI hiện không thể dự đoán chính xác kết quả quay số mang tính ngẫu nhiên. Công nghệ này chỉ có thể hỗ trợ thống kê, xử lý dữ liệu, chứ không bảo đảm khả năng trúng thưởng.

Trường hợp của anh Lưu được xem là may mắn cá nhân, không phải bằng chứng cho thấy AI có thể giúp người chơi chắc chắn trúng xổ số. Người dân được khuyến cáo chơi có trách nhiệm, cân nhắc khả năng tài chính và không đặt niềm tin tuyệt đối vào các công cụ dự đoán.