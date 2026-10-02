Mua xe cũ làm ôtô đầu đời, nên hay không?

Một chiếc xe mới sẽ là khởi đầu hoàn hảo với những người trẻ mong muốn sắm một chiếc ôtô đầu tay. Tuy nhiên với một số khác, chọn mua xe đã qua sử dụng với ngân sách hợp lý hơn cũng là một lựa chọn không tồi để bắt đầu chặng đường làm quen và sử dụng xe 4 bánh.

Thế nhưng việc chọn một mẫu xe cũ ngay từ lần đầu tiên liệu có dễ dàng. Và nếu muốn, người mua cần cân nhắc những yếu tố nào?

Người trẻ không ngại xe cũ

Trao đổi với phóng viên Tri Thức - Znews, anh Lê Công Trung Hiếu, KOL mảng xe Trung Quốc và chủ một cơ sở chuyên kinh doanh ôtô đã qua sử dụng tại Hà Nội, đã có những góc nhìn mới về câu chuyện chọn xe đầu tay của người trẻ.

Trước đây, nhóm khách hàng chọn mua chiếc xe đầu tay thường dao động trên 30 tuổi, khi đã lập gia đình và có công việc ổn định. Với nhóm khách hàng chọn mua xe đã qua sử dụng, độ tuổi trung bình của khách còn cao hơn. Thế nhưng đến nay mọi thứ đã dần thay đổi.

Anh Hiếu cho rằng người trẻ không ngại cho mua xe cũ ở lần đầu tiên sở hữu ôtô. Ảnh: NVCC.

Theo anh Hiếu, những người lần đầu mua xe ôtô nay ngày càng trẻ.

Khi kinh tế đi lên, công việc và thu nhập ổn định sớm, nhiều người trẻ ở độ tuổi dưới 30 không ngần ngại chọn mua ôtô. Và họ cũng không ngại để tìm những chiếc xe lướt hay ôtô đã qua sử dụng.

Điều này phần lớn đến từ sự thay đổi tư duy tiêu dùng. Khách hàng trẻ là những người cập nhật xu hướng một cách nhanh chóng hơn, có nhu cầu thực tế hơn.

So với thế hệ trước, người trẻ không ngại việc mua một chiếc xe cũ, thứ mà họ quan tâm là giá trị mà chiếc ôtô mang lại.

"Người trẻ quan tâm đến giá trị nhận được thay vì chỉ nhìn vào việc chiếc xe đó mới hay cũ", anh Hiếu nói.

Người trẻ quan tâm đến giá trị nhận được thay vì chỉ nhìn vào việc chiếc xe đó mới hay cũ

Anh Lê công trung hiếu

Ngoài ra, một chiếc xe đầu tay đã qua sử dụng cũng giải được bài toán chi phí với nhóm khách hàng trẻ đang trong giai đoạn bắt đầu sự nghiệp.

Ở cùng một mức ngân sách, người mua xe đã qua sử dụng có thể tiếp cận sản phẩm ở phân khúc cao hơn, nhiều trang bị hơn, động cơ mạnh mẽ hơn so với việc mua xe mới.

Một chiếc xe cũ đảm bảo được nguồn gốc, chất lượng vẫn sẽ đáp ứng được nhu cầu di chuyển hay công việc của người mua nhưng lại tiết kiệm được chi phí khấu hao ban đầu.

Lưu ý gì trong lần đầu mua xe cũ?

Theo anh Hiếu, nếu muốn chọn ôtô đã qua sử dụng là chiếc xe đầu tay, người mua cần quan tâm đến 4 tiêu chí chính.

Bốn tiêu chí chọn ô tô cũ đầu tay

01Vấn đề pháp lý

02Lịch sử xe

03Chất lượng kỹ thuật

04Chi phí vận hành

Đầu tiên là vấn đề pháp lý. Người trẻ lần đầu mua ôtô thường bỏ quên vấn đề này, dẫn đến các rắc rối khi thực hiện việc chuyển nhượng về sau.

Một chiếc xe đã qua sử dụng chỉ đảm bảo an toàn để mua khi có giấy tờ hợp lệ nguồn gốc rõ ràng, không tranh chấp, không liên quan đến các vấn đề về thế chấp, cầm cố hay hạn chế quyền sở hữu. Yếu tố thứ 2 là lịch sử xe.

Khác với xe mới, những chiếc ôtô đã qua sử dụng, đặc biệt xe có ODO cao đã trải qua nhiều hành trình, không thể nào hoàn hảo về khả năng vận hành. Để đảm bảo an toàn, người mua nên chủ động kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, sửa chữa của xe, tình trạng tai nạn, ngập nước nếu có.

Trong trường hợp xe từng hư hỏng, người mua cần cân nhắc mức độ ảnh hưởng đến động cơ bên trong, đảm bảo chiếc xe có thể sử dụng ổn định sau khi sửa chữa. Điều này cũng đi cùng yếu tố thứ 3 là chất lượng kỹ thuật.

Chất lượng kỹ thuật là vấn đề người mua cần quan tâm nếu muốn chọn xe cũ. Ảnh: Phương Lâm.

"Một chiếc xe cũ đạt chuẩn cần có động cơ, hộp số, khung gầm, hệ thống điện và các trang bị an toàn vẫn hoạt động ổn định", anh Hiếu nhấn mạnh.

Tiêu chí cuối cùng khi lựa chọn xe đầu tay là ôtô đã qua sử dụng mà người mua cần quan tâm là vấn đề chi phí. Vì là xe cũ, người mua cần chuẩn bị trước ngân sách cho các đợt bảo dưỡng lớn, sửa chữa nếu có. Xe cũng cần đảm bảo giá trị thanh khoản ở mức ổn khi khách hàng có nhu cầu "lên đời".

Đặc biệt, câu chuyện chi phí cần là thứ được quan tâm và cân đo đong đếm kỹ lưỡng. Anh Hiếu cho rằng khi đã chọn xe đầu tay là xe cũ, người trẻ không nên lựa "cố" chọn một chiếc xe có giá vượt ngân sách quá nhiều.

Ba mẫu SUV đã qua sử dụng đáng cân nhắc

Khi được hỏi về 3 mẫu xe đã qua sử dụng đáng cân nhắc trong tầm giá 700 triệu đồng, chủ cửa hàng chuyên kinh doanh ôtô đã qua sử dụng không ngần ngại nhắc đến Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Toyota Corolla Cross.

Theo anh Hiếu, Mazda CX-5 sở hữu hàng loạt ưu điểm ở thời điểm này. Xe đang được bán ở mức giá khá tốt trên thị trường thứ cấp, thiết kế "nịnh mắt" người dùng. Với Toyota Corolla Cross, đây sẽ là lựa chọn phù hợp với người ưu tiên tính thực dụng, chi phí vận hành thấp và khả năng thanh khoản tốt khi có nhu cầu đổi xe.

Mazda CX-5 và Toyota Corolla Cross là 2 xe cũ đáp ứng nhu cầu người trẻ với ngân sách dưới 700 triệu. Ảnh: Thaco, TMV.

Hyundai Tucson là đại diện Hàn Quốc dành cho người trẻ. Với nhóm khách hàng lần đầu mua ôtô, Tucson đáp ứng được tính thời trang và hiện đại, đa dạng công nghệ.

Nhìn chung, lựa chọn xe cũ hay xe mới làm chiếc ôtô đầu tiên phụ thuộc vào ưu tiên và năng lực tài chính của mỗi cá nhân. Với những người trẻ ưu tiên giá trị sử dụng thực tế, một chiếc xe lướt đáp ứng đủ bốn tiêu chí cốt lõi sẽ là bước khởi đầu hợp lý, tạo tiền đề vững chắc trước khi hướng tới những trải nghiệm cao hơn trong tương lai.