Mới đây, iSeeCars - công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn mua xe tại Mỹ đã công bố kết quả phân tích nhằm xác định những thương hiệu và mẫu xe bán tải có khả năng vận hành bền bỉ nhất. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu đo quãng đường của hơn 41 triệu xe bán tải được bán ra tại Mỹ, tập trung vào xác suất xe có thể đạt mốc 250.000 dặm, tương đương khoảng 402.000 km.

Toyota dẫn đầu, bỏ xa các thương hiệu còn lại

Theo kết quả khảo sát, Toyota là thương hiệu sản xuất xe bán tải có khả năng vận hành bền bỉ nhất. Cụ thể, các mẫu bán tải của hãng có xác suất đạt mốc 250.000 dặm lên tới 26,7%, cao gấp khoảng 2,4 lần mức trung bình 11,1% của toàn phân khúc.

Đứng thứ hai là Honda với tỷ lệ 13,7%. Đây cũng là hai thương hiệu duy nhất trong danh sách có xác suất đạt ngưỡng quãng đường nói trên cao hơn mức trung bình của toàn bộ các hãng được khảo sát.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về GMC với 10,7%, Chevrolet đạt 9,8%, Ram đạt 7,5%, Ford đạt 7,2% và Nissan đạt 6,3%.

Khoảng cách giữa Toyota với những thương hiệu xếp sau cho thấy lợi thế đáng kể của hãng xe Nhật Bản nếu xét trên tiêu chí khả năng sử dụng lâu dài. Đáng chú ý, tỷ lệ của Toyota gần gấp đôi Honda và cao hơn nhiều so với Ford hay Nissan.

Toyota được đánh giá là thương hiệu sản xuất xe bán tải có khả năng vận hành bền bỉ nhất

Toyota tiếp tục áp đảo ở cả hai phân khúc bán tải

Không chỉ dẫn đầu khi xét theo thương hiệu, Toyota còn thể hiện ưu thế ở cả hai phân khúc bán tải cỡ trung (midsize pickup) và bán tải cỡ lớn (full-size pickup).

Ở nhóm bán tải cỡ trung, Toyota Tacoma đứng đầu với xác suất đạt mốc hơn 400.000 km là 25%, cao gần gấp đôi mức trung bình 12,6% của phân khúc. Xếp thứ hai là Honda Ridgeline với tỷ lệ 13,7%.

Trong khi đó, các đối thủ còn lại có tỷ lệ thấp hơn đáng kể. GMC Canyon đạt 8,4%, Ford Ranger và Chevrolet Colorado cùng đạt 6,1%. Nissan Frontier đứng cuối bảng với 5,1%.

Ở phân khúc bán tải cỡ lớn, Toyota Tundra tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với xác suất đạt mốc 250.000 dặm lên tới 28,2%, cao gấp khoảng 3,1 lần mức trung bình 9,2% của phân khúc.

Đứng thứ hai là Chevrolet Silverado 1500 với tỷ lệ 9,8%, tiếp theo là Nissan Titan đạt 9,5% và GMC Sierra 1500 đạt 9,3%. Trong khi đó, hai mẫu xe bán tải quen thuộc của Mỹ là Ford F-150 và Ram 1500 lần lượt đạt 5,2% và 4,2%.

Kết quả này cho thấy Toyota không chỉ có lợi thế ở một dòng xe riêng lẻ mà còn duy trì vị trí nổi bật trong cả hai nhóm bán tải phổ biến tại thị trường Mỹ. Đặc biệt, Tacoma và Tundra đều có xác suất đạt quãng đường vận hành dài hơn đáng kể so với mức trung bình của phân khúc tương ứng.

Chevrolet Silverado 1500 đứng thứ hai trong phân khúc bán tải cỡ lớn

Độ bền không phải yếu tố duy nhất khi chọn mua xe

Để đưa ra kết quả, iSeeCars phân tích dữ liệu công-tơ-mét của hơn 41 triệu xe bán tải, tính toán quãng đường di chuyển trung bình của từng mẫu xe theo từng năm tuổi. Từ đó, đơn vị nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích riêng để ước tính xác suất mỗi mẫu xe có thể đạt những ngưỡng quãng đường nhất định.

Cần lưu ý, đây là kết quả thống kê dựa trên dữ liệu xe lưu hành tại Mỹ, không phải cam kết rằng một chiếc xe cụ thể có thể vận hành an toàn đến hơn 400.000 km. Độ bền thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện sử dụng, tần suất bảo dưỡng, chất lượng nhiên liệu, môi trường vận hành và cách chăm sóc xe của chủ sở hữu.

Vì vậy, dù Toyota đang chiếm ưu thế trong nghiên cứu, người mua vẫn cần cân nhắc thêm nhu cầu sử dụng, khả năng vận hành, chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng và sửa chữa trước khi quyết định. Với xe bán tải đã qua sử dụng, việc kiểm tra tình trạng động cơ, hộp số, hệ thống truyền động, khung gầm và lịch sử bảo dưỡng càng cần được chú trọng.

Một mẫu xe có danh tiếng bền bỉ sẽ là lợi thế, nhưng tình trạng kỹ thuật thực tế và cách sử dụng trong suốt vòng đời mới là những yếu tố quyết định chiếc xe có thể đồng hành lâu dài với chủ sở hữu hay không.