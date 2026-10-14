“Mùa xanh” trên những triền đồi Bình Sơn

Cây chè bén rễ trên đất Bình Sơn từ năm 1992, ban đầu gắn với mục tiêu phủ xanh đất trống, đồi trọc. Sau nhiều năm gắn bó, cây chè dần trở thành cây trồng chủ lực, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân địa phương. Đến nay, toàn xã Thọ Bình có hơn 400ha chè; trong đó có khoảng 300ha đang cho thu hoạch và 12ha chè đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Với người trồng chè Bình Sơn, mỗi mùa thu hoạch không chỉ là mùa lao động mà còn là thành quả của những tháng ngày chăm sóc, vun trồng.

Giữa màu xanh bạt ngàn, những đôi bàn tay thoăn thoắt lựa từng búp chè non. Công việc tưởng chừng giản đơn nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, kinh nghiệm và hiểu biết về thời điểm thu hái. Mỗi búp chè được chọn đúng độ non là bước khởi đầu cho một sản phẩm chất lượng.

Từ sáng sớm, người dân đã có mặt trên nương, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu gom những búp chè đạt yêu cầu.

Qua từng mùa vụ, cây chè không chỉ tạo việc làm tại chỗ mà còn góp phần giữ chân người lao động, giúp nhiều gia đình có thêm nguồn thu nhập từ chính mảnh đất quê hương. Những bước chân trên đồi chè hôm nay tiếp nối hành trình bền bỉ của nhiều năm gắn bó với cây trồng này.

Sau khi thu hái, những búp chè được đưa vào chế biến qua các công đoạn như làm héo, sao, vò và sấy, tùy quy trình sản xuất. Mỗi công đoạn đều góp phần tạo nên hương thơm, màu nước và vị đặc trưng của thành phẩm.

Tại Bình Sơn, việc đầu tư máy móc, cải tiến kỹ thuật và nâng cao chất lượng chế biến đã góp phần tạo nên bước chuyển từ bán nguyên liệu sang phát triển sản phẩm mang thương hiệu địa phương.

Sự tham gia của HTX Dịch vụ Nông lâm nghiệp Bình Sơn trong tổ chức sản xuất, liên kết các hộ trồng chè và tìm kiếm đầu ra đã mở thêm cơ hội nâng cao giá trị nông sản địa phương. Đáng chú ý, HTX đã đầu tư hồ chứa nước lớn trên đỉnh đồi và lắp đặt hệ thống nước tưới phun sương tự động góp phần nâng cao năng suất cho vùng chè.

Từ những búp chè xanh trên đồi, sản phẩm chè Bình Sơn đang từng bước khẳng định vị trí trên thị trường bằng chất lượng, mẫu mã và thương hiệu riêng. Vùng đất Bình Sơn đã có 2 sản phẩm OCOP từ cây chè là “Chè sạch Bình Sơn” được công nhận OCOP 4 sao và trà túi lọc Bình Sơn OCOP 3 sao, góp phần đạt đánh dấu bước tiến trong hành trình xây dựng thương hiệu chè xứ Thanh.

Những đồi chè xanh hôm nay là kết quả của một hành trình bền bỉ, từ những ngày đầu khai hoang đến quá trình đổi mới phương thức sản xuất và xây dựng thương hiệu. Phía trước vùng chè Bình Sơn vẫn còn những yêu cầu về nâng cao chất lượng, ổn định vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường và phát triển sản xuất theo hướng bền vững. Từ những búp chè non đang vươn mình trên triền đồi, người dân nơi đây có thêm niềm tin vào một tương lai khởi sắc, nơi cây chè tiếp tục góp phần làm giàu quê hương.

Lê Hòa - Mai Tuấn