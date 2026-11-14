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Mùa xanh trên bục giảng

Tháng mười một, nắng nghiêng qua cửa lớp

Báo Lâm Đồng
Gốc

Gió đưa hương hoa chạm nhẹ sân trường

Trang giáo án mở ra miền mơ ước

Tiếng giảng bài gieo những giọng yêu thương!

Có dòng sông chảy qua miền phấn trắng

Chở bao mùa hoa đến những chân trời

Thầy đứng đó giữa tháng năm thầm lặng

Nhìn tuổi xanh theo con nước đầy vơi.

Rồi mai này, trò đi về muôn ngả

Mang theo mình một ánh mắt thân quen

Có thể quên những điều thầy từng giảng

Chẳng dễ quên người đã thắp niềm tin.

Ngày Nhà giáo, sân trường thêm sắc nắng

Hoa dịu dàng hong ấm những bờ vai

Thầy nhận lấy bao ân tình trong trẻo

Nghe trong lòng xanh đọt biếc trên cây!

Xin giữ mãi những mùa xanh như thế

Để phấn hồng còn thắm giữa thời gian

Thầy gieo chữ, đời nở hoa từ đó

Vu Trẩm .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mua-xanh-tren-buc-giang-474194.html