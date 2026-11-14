Mùa xanh trên bục giảng
Tháng mười một, nắng nghiêng qua cửa lớp
Gió đưa hương hoa chạm nhẹ sân trường
Trang giáo án mở ra miền mơ ước
Tiếng giảng bài gieo những giọng yêu thương!
Có dòng sông chảy qua miền phấn trắng
Chở bao mùa hoa đến những chân trời
Thầy đứng đó giữa tháng năm thầm lặng
Nhìn tuổi xanh theo con nước đầy vơi.
Rồi mai này, trò đi về muôn ngả
Mang theo mình một ánh mắt thân quen
Có thể quên những điều thầy từng giảng
Chẳng dễ quên người đã thắp niềm tin.
Ngày Nhà giáo, sân trường thêm sắc nắng
Hoa dịu dàng hong ấm những bờ vai
Thầy nhận lấy bao ân tình trong trẻo
Nghe trong lòng xanh đọt biếc trên cây!
Xin giữ mãi những mùa xanh như thế
Để phấn hồng còn thắm giữa thời gian
Thầy gieo chữ, đời nở hoa từ đó
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/mua-xanh-tren-buc-giang-474194.html