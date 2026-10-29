Mưa vượt 300 mm, Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Sáng 29/10, thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế cho biết, từ tối 27/10 đến sáng nay, lượng mưa tại địa bàn thành phố phổ biến từ 100-220 mm, có nơi vượt 300 mm, tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng ven biển.

Lượng mưa lớn nhất ghi nhận tại khu vực rừng Bạch Mã với 318 mm, hồ Thủy Yên 275 mm, hồ Thọ Sơn 263 mm, Phú Sơn 259 mm, An Tây 257 mm, hồ Hòa Mỹ 252 mm…

Huế xảy ra mưa lớn tại nhiều khu vực trong nhiều giờ qua, có nơi vượt trên 300 mm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, trong ngày và đêm 29/10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30-80 mm, có nơi trên 120 mm.

Cơ quan chức năng cảnh báo mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá tại vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh; vùng biển thành phố có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật cấp 6-7.

Trong sáng 29/10, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt 1,18 m, cao hơn báo động I là 0,18 m. Sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 1,41 m, thấp hơn báo động I là 0,09 m.

Các hồ chứa Thủy Yên, Hòa Mỹ, Châu Sơn và Nam Lăng đã đạt 100% dung tích. Các hồ còn lại có dung tích từ 67-97%.

Mưa lớn tại Huế còn tiếp diễn gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chức năng chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa lớn và gió mạnh trên biển. Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng địa phương phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông.

Các địa phương được yêu cầu rà soát phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư và địa điểm sơ tán; tổ chức trực ứng phó, khơi thông cống rãnh phòng ngập úng, cảnh báo và rào chắn khu vực ngập tràn, khe suối nước chảy xiết, chủ động phòng tránh sạt lở đất.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế khuyến cáo người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết và nơi có nguy cơ sạt lở; chủ động sơ tán khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.