Mưa vừa, mưa to có khả năng tập trung ở Trung Bộ trong tháng 11

Từ nay đến 20/11, mưa diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện trên toàn quốc. Ảnh minh họa: TTXVN

Đối với nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C; riêng khu vực Nam Bộ cao hơn từ 0,5 - 1 độ C.

Các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia lưu ý, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ - trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 1,6 cơn, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,6 cơn. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Nhận định về tổng lượng mưa từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027 tại các khu vực trên cả nước, Phó Trưởng phòng Nguyễn Đức Hòa cho biết, khu vực Bắc Bộ trong tháng 11có tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn; tháng 12 và 1/2027 phổ biến 30-60mm/tháng, có nơi cao hơn.

Tháng 11, tổng lượng mưa tại các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến từ 40-80mm, có nơi cao hơn; khu vực từ Quảng Trị -thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 200-400mm, có nơi cao hơn, Cao nguyên Trung bộ phổ biến 30-50mm. Tháng 12, từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến 30-60mm, có nơi cao hơn; khu vực từ Quảng Trị - thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ từ 150- 300mm, có nơi cao hơn; khu vực Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 10-20mm, có nơi cao hơn. Tháng 1/2027, khu vực từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến 20-40mm, khu vực từ Quảng Trị - thành phố Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 50-100mm, Cao nguyên Trung Bộ phổ biến ít mưa.

Khu vực Nam Bộ trong tháng 11 phổ biến từ 80-150mm, có nơi cao hơn; tháng 12 phổ biến từ 20-40mm, có nơi cao hơn. Tháng 1/2027, phổ biến ít mưa.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trên đất liền, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió mùa Tây Nam, hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới hoặc mưa dông cục bộ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.