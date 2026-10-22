Áp lực giảm giá gia tăng khi các vùng trồng chính đón nhận điều kiện thời tiết thuận lợi. Tại Mỹ, dự báo khí tượng xác nhận các đợt mưa diện rộng chuẩn bị xuất hiện tại khu vực Nam Đồng bằng, cung cấp độ ẩm kịp thời cho diện tích lúa mì vụ đông niên vụ 2026 - 2027 đang trong giai đoạn nảy mầm và giải tỏa mối lo khô hạn.

Bên cạnh đó, mùa thu hoạch lúa mì niên vụ 2026 - 2027 tại Australia cũng bắt đầu tăng tốc tại các bang Tây Australia và Queensland, với sản lượng ước tính đạt 31 – 32 triệu tấn, cao hơn mức trung bình 5 năm. Lượng lúa mì vụ mới dồi dào từ Nam bán cầu dự kiến được đưa vào thị trường châu Á từ tháng 11, tạo thêm sức ép cạnh tranh đối với lúa mì Mỹ.

Cùng với triển vọng nguồn cung, những tín hiệu tích cực về nỗ lực thúc đẩy đàm phán giữa Nga và Ukraine cũng tác động đến tâm lý giới đầu cơ, làm giảm lo ngại về rủi ro gián đoạn nguồn cung do xung đột và gây thêm sức ép lên giá lúa mì.

Mùa vụ thuận lợi đẩy giá lúa mì trượt dốc. Ảnh: TL.

Dù Bộ Nông nghiệp Nga duy trì giá sàn xuất khẩu quanh ngưỡng 250 USD/tấn, giá chào bán thực tế tại các cảng Biển Đen vẫn dao động ở mức cạnh tranh từ 215 - 220 USD/tấn nhằm giải phóng thanh khoản trước khi mùa đông đóng băng các tuyến đường thủy nội địa.

Đáng chú ý, thị trường hàng hóa phái sinh đang ghi nhận sự phân kỳ lớn khi các quỹ quản lý tiền tệ tiếp tục mở rộng vị thế bán khống ròng lên mức 32.555 hợp đồng lúa mì Chicago, trái ngược với việc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cắt giảm dự báo xuất khẩu lúa mì của Nga từ 46 triệu tấn xuống 40 triệu tấn do các điểm nghẽn logistics hàng hải và hạn ngạch thương mại, phản ánh lượng lúa mì tồn kho trong nội địa Nga vẫn gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận các thị trường nhập khẩu lớn như Ai Cập.

Tại thị trường trong nước, theo Cục Hải quan, hoạt động nhập khẩu lúa mì của Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Trong kỳ 1 tháng 10 (từ ngày 1 - 15/10), lượng lúa mì nhập khẩu đạt 366.412 tấn với kim ngạch 109,54 triệu USD, đơn giá bình quân 298,94 USD/tấn. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/10, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 6,08 triệu tấn lúa mì với tổng kim ngạch đạt 1,62 tỷ USD. Tính riêng 9 tháng đầu năm, lượng lúa mì nhập khẩu đã tăng vọt 39,5% so với cùng kỳ năm trước nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của các nhà máy bột mì thực phẩm và ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Về mặt bằng giá giao dịch giao ngay ngày 21/10, giá chào bán lúa mì tại các cảng khu vực miền Bắc duy trì ở mức 8.500 đồng/kg, trong khi giá phụ phẩm cám mì nội địa dao động ở mức 7.600 đồng/kg tại miền Bắc và 7.100 đồng/kg tại miền Nam.

Đáng chú ý, mức giá lúa mì giao ngay hiện đắt hơn ngô khoảng 1.150 đồng/kg, tương đương chênh lệch khoảng 15,6%. Sự chênh lệch này khiến các nhà máy thức ăn chăn nuôi ưu tiên tối đa việc sử dụng ngô nhập khẩu giá rẻ, chỉ sử dụng lúa mì cho các công thức thức ăn thủy sản hoặc gia cầm đặc thù.

Đối với các doanh nghiệp chế biến bột mì thực phẩm, nhịp điều chỉnh của giá thế giới về vùng đáy 14 tuần là cơ hội thuận lợi để cân nhắc chốt giá kỳ hạn cho các lô hàng lúa mì chất lượng cao giao trong quý I/2027.

Nà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Tin tức, Công ty Cổ phần Hitech Finance cho biết: “Chúng ta cần phân biệt rõ giữa kỳ vọng nối lại đàm phán và khả năng khôi phục hoạt động xuất khẩu trên thực tế. Việc Nga và Ukraine đồng ý tham gia đối thoại không đồng nghĩa xung đột sẽ sớm chấm dứt hoặc các tuyến vận tải ngũ cốc qua Biển Đen có thể ngay lập tức hoạt động bình thường. Thực tế, tình trạng gián đoạn xuất khẩu tại khu vực này vẫn đang ở mức nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022. Đây là yếu tố có thể hạn chế đà giảm của giá lúa mì trong thời gian tới. Nếu mọi thứ không đi theo kỳ vọng hiện tại, thị trường có thể nhanh chóng định giá trở lại phần bù rủi ro địa chính trị bởi Nga và Ukraine đều là những quốc gia xuất khẩu lúa mì quan trọng trên thế giới”.

Theo bà Hiền, trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên theo dõi phản ứng của giá lúa mì CBOT tại các vùng hỗ trợ quan trọng sau 5 phiên giảm liên tiếp để đánh giá khả năng tiếp diễn xu hướng điều chỉnh. Đồng thời, cần đặc biệt chú ý đến tiến trình đàm phán Nga - Ukraine, tình hình vận tải ngũ cốc qua Biển Đen và báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần của USDA dự kiến phát hành 19h30 tối nay./.