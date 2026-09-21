Mua vũ khí quân dụng trên mạng xã hội, 'trả' 18 tháng tù

Đại diện VKS công bố cáo trạng truy tố đối với bị cáo Điểu K Dú.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 2-2026, Điểu K Dú lên mạng xã hội tìm mua một khẩu súng nén khí cùng 57 viên đạn chì với tổng số tiền 5 triệu đồng, dự định sử dụng để săn bắn. 5 ngày sau, Điểu K Dú nhận được kiện hàng chứa các bộ phận của khẩu súng và đạn thông qua dịch vụ giao hàng. Dú mang về nhà, lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh rồi cất giữ dưới gầm giường.

Đến ngày 2-3-2026, Dú mang theo khẩu súng và số đạn trên vào khu vực Tiểu khu 510 thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên (địa phận xã Cát Tiên 3). Trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện, thu giữ tang vật và bàn giao cho cơ quan Công an xử lý.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, khẩu súng nén khí thu giữ có nòng cỡ 5,6mm được xác định là vũ khí quân dụng; 57 viên đạn chì gửi giám định cũng được xác định là vũ khí quân dụng, sử dụng cho loại súng trên.

Đáng nói, trước đó Điểu K Dú từng bị tuyên phạt 18 tháng tù treo, thời gian thử thách 36 tháng về hành vi liên quan đến vũ khí quân dụng. Khi đang trong thời gian thử thách, bị cáo tiếp tục thực hiện hành vi tàng trữ trái phép súng, đạn.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi và các tình tiết của vụ án, TAND khu vực 5 - Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Điểu K Dú 18 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; đồng thời tổng hợp hình phạt với bản án trước đó theo quy định.

Từ vụ án trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không chủ quan cho rằng súng nén khí, súng tự chế hoặc đạn mua qua mạng chỉ là đồ chơi hay dụng cụ săn bắn. Tùy đặc điểm, tính năng và kết quả giám định, các loại súng, đạn có thể thuộc diện vũ khí quân dụng hoặc loại vũ khí khác được pháp luật quản lý; hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép có thể bị xử lý nghiêm.

Để phòng ngừa vi phạm, người dân không mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép súng, đạn, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, kể cả khi được chào bán qua mạng xã hội; không tự ý lắp ráp, cải tạo súng hoặc sử dụng súng, đạn không rõ nguồn gốc. Chủ động liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang cất giữ trái phép; không tự ý thử hoặc tháo lắp vật nghi là vũ khí, vật liệu nổ. Kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép.