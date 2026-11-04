Mua vé xem tuyển Việt Nam đá Casper Cup 2026 ở đâu?

Tuyển Việt Nam dự Casper Cup 2026 trong tháng 11.

Trong dịp FIFA Days tháng 11/2026, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu với các đối thủ Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).

Vé xem các trận đấu được phát hành trực tuyến độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU với ba mức giá 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng/vé.

Theo thông báo của Ban tổ chức, vé xem cả hai trận đấu diễn ra vào ngày 11/11 và 17/11 sẽ được mở bán từ 10h ngày 29/10 đến 20h30 ngày 1/11.

Sau thời gian này, từ 20h31 ngày 1/11 đến 23h59 ngày 6/11, Ban tổ chức tiếp tục mở bán vé riêng cho trận đấu ngày 17/11. Thời gian bán vé có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu toàn bộ số vé được phân phối hết.

Người hâm mộ có thể mua vé thông qua tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU (trước đây là OneU). Các phương thức thanh toán được tích hợp gồm thẻ nội địa, thẻ quốc tế và điểm Upoint.

Vé sẽ được Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) chuyển phát nhanh đến địa chỉ khách hàng đăng ký khi mua. Khi nhận vé, người mua cần xuất trình bản gốc căn cước công dân hoặc hộ chiếu để nhân viên đối chiếu thông tin.

Trong trường hợp nhận vé thay, người được ủy quyền phải cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân của cả người ủy quyền và người được ủy quyền, đồng thời xuất trình giấy ủy quyền có đầy đủ thông tin của hai bên. Đáng chú ý, giấy ủy quyền phải có nội dung xác nhận không khiếu nại Ban tổ chức về số lượng vé được bàn giao hoặc không được bàn giao.

Để bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình phát hành và tổ chức các trận đấu, Ban tổ chức có thể điều chỉnh kế hoạch, phương thức phát hành vé căn cứ vào tình hình thực tế. Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua.

Ban tổ chức cũng khuyến cáo khán giả không mang vào sân các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay, những vật dụng có khả năng gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Những trường hợp khán giả không tuân thủ quy định có thể bị từ chối vào sân và không được hoàn tiền vé.

Hai trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan là dịp để đội tuyển Việt Nam rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11/2026.