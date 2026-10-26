Mua vé xem giải giao hữu của U23 Việt Nam ở đâu, giá bao nhiêu?

U23 Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai cùng U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore (thi đấu vòng tròn một lượt). Theo đó, Ban tổ chức bán vé với 3 mệnh giá gồm: 400.000 đồng/vé, 300.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé. Vé được phân phối độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU (tên cũ là ứng dụng OneU).

Vé được bán trực tuyến trong các khung giờ: 15h00 ngày 28/10/2026 đến 20h30 ngày 01/11/2026 cho cả 3 ngày thi đấu; 20h31 ngày 01/11/2026 đến 23h59 ngày 03/11/2026 cho 2 ngày thi đấu cuối; 00h00 ngày 04/11/2026 đến 23h59 ngày 04/11/2026 cho ngày thi đấu 4/11 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Vé vào sân có hiệu lực cho cả 2 trận thi đấu trong ngày.

U23 Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế tại Gia Lai.

Tại tính năng “Mua vé” trên ứng dụng Techcombank OneU, người hâm mộ chọn “Mua vé” và thanh toán bằng các hình thức được tích hợp trên ứng dụng như: thẻ nội địa, thẻ quốc tế, điểm Upoint.

Vé được chuyển trực tiếp qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho khách hàng có địa chỉ đã đăng ký dự kiến từ 24/7/2026. Khi nhận vé cần có bản gốc Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để đối chiếu.

Trong trường hợp ủy quyền, người nhận thay cần có bản photo CCCD/Hộ chiếu của người uỷ quyền và người được uỷ quyền; giấy uỷ quyền ghi rõ các thông tin người uỷ quyền và người được uỷ quyền cũng như xác nhận không khiếu nại với BTC về số lượng vé do người uỷ quyền bàn giao/không bàn giao.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác phát hành vé, căn cứ điều kiện thực tế BTC trận đấu có thể điều chỉnh về kế hoạch và phương thức phát hành vé; Khách hàng có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua;

Khi đến sân không mang theo các vật dụng sắc nhọn, pháo bông, bình xịt hơi cay hay bất kỳ vật dụng gì tương tự…có thể gây thương tích cho người khác hoặc các chất cấm theo quy định của Luật pháp Việt Nam vào khu vực diễn ra sự kiện.

BTC có quyền từ chối sự tham gia của bất kỳ khán giả nào không tuân theo quy định và không hoàn trả lại tiền vé.