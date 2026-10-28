Mua vé tham dự đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 thế nào?

LaSoong được lựa chọn là nền tảng bán vé chính thức của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Thông qua website Lasoong.com, khán giả có thể tiếp cận thông tin về chương trình, các hạng vé, giá bán và những quy định liên quan. Bên cạnh hình thức mua vé trực tuyến, khán giả có thể đăng ký mua vé thông qua nhân viên bán vé hoặc các kênh phân phối được ban tổ chức công bố.

Để mua vé trực tuyến, khán giả truy cập website LaSoong.com, tìm kiếm sự kiện Hoa hậu Việt Nam 2026 và kiểm tra các thông tin về ngày tổ chức, địa điểm, tình trạng mở bán. Người mua đăng nhập hoặc xác thực thông tin nếu hệ thống yêu cầu.

Đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại TP Hải Phòng có bốn hạng vé gồm Standard, Premium, VIP và VVIP, với mức giá công bố lần lượt là một triệu đồng, 3 triệu đồng, 5 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức mua vé thông thường, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 còn triển khai chương trình combo vé kèm quyền lợi lưu trú.

Theo đó, khán giả có thể lựa chọn hai chương trình gồm mua 2 vé Premium tặng một phòng lưu trú hoặc mua 2 vé VIP tặng một phòng lưu trú. Để sử dụng ưu đãi, người mua truy cập trang chọn vé sự kiện Hoa hậu Việt Nam 2026, kéo đến mục Sự kiện có combo quà tặng và nhấn Đặt combo tại chương trình mong muốn.

Ngoài ưu đãi combo, học sinh, sinh viên và người dân Hải Phòng được giảm 30% giá vé khi đáp ứng điều kiện của chương trình. Mỗi người được mua tối đa 2 vé ưu đãi. Người mua cần xuất trình thẻ học sinh, sinh viên còn hiệu lực hoặc căn cước công dân có thông tin địa phương là Hải Phòng. Các mức ưu đãi được áp dụng theo quy định riêng, không mặc nhiên cộng dồn hai mức giảm 30% thành 60%.

Theo quy định, người từ đủ 12 tuổi trở lên được mua vé khi đáp ứng các điều kiện của chương trình. Mỗi vé chỉ dành cho một người và khán giả cần xuất trình vé điện tử có mã QR cùng căn cước công dân tại cổng soát vé.

Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục hành trình tìm kiếm những gương mặt đại diện cho vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam. Cuộc thi hướng đến bốn giá trị cốt lõi gồm Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, đồng thời tăng cường các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện và gắn kết thí sinh với cộng đồng.

Thông tin chi tiết về cách thức mua vé, lựa chọn chỗ ngồi, thanh toán, nhận vé điện tử và những lưu ý dành cho khán giả tiếp tục được ban tổ chức cập nhật.