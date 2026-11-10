Người đàn ông sống tại Woodcroft, khu vực phía tây Sydney, bang New South Wales, Australia. Anh là người duy nhất trúng độc đắc trong kỳ quay Oz Lotto thứ 1707, diễn ra tối 3/11. Tấm vé được mua tại cửa hàng Woodcroft Newsagency, gần nơi gia đình anh sinh sống.

Kể lại với đơn vị tổ chức xổ số The Lott, anh cho biết hôm đó chỉ định ghé cửa hàng mua đồ ăn vặt theo ý các con. Khi cả nhà ra quầy thanh toán, lũ trẻ nhìn thấy vé số bày bán và nài nỉ bố mua thử. Anh chiều con, chọn đại 1 tấm vé rồi trả tiền và ra về.

Đây là lần đầu anh mua vé số nên cũng không kỳ vọng trúng thưởng. Khi thấy thông tin có người giành giải độc đắc 60 triệu AUD, vợ anh quả quyết người may mắn không thể là gia đình mình. Anh vẫn lấy tấm vé để trên nóc tủ lạnh xuống kiểm tra.

Mua vé số vì các con nài nỉ, người đàn ông vỡ òa khi trúng độc đắc 1.054 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Sau khi quét mã vé và nhận ra các con số trùng với kết quả công bố, anh đứng bất động, không biết phải phản ứng thế nào. Niềm vui khiến anh gần như thức trắng đêm. Anh kể mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức vẫn chưa thể tin gia đình mình vừa trúng giải.

Việc anh muốn làm trước tiên là mua căn nhà rộng hơn để cả gia đình sống thoải mái. Anh cũng dự định đầu tư để tạo nền tảng tài chính lâu dài. Dù vẫn muốn tiếp tục công việc hiện tại, anh để ngỏ khả năng nghỉ việc và dùng 1 phần tiền thưởng để kinh doanh riêng.

Anh cho biết đã biết mình muốn mua căn nhà nào và có những dự định riêng cho tương lai. Điều khiến anh yên tâm là gia đình sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc.

Ông Michael Boutros, chủ cửa hàng Woodcroft Newsagency, cũng vui mừng khi biết khách của mình trúng độc đắc. Theo ông, cửa hàng chưa từng bán tấm vé nào mang về giải thưởng lớn đến vậy.

Kỳ quay thứ 1707 công bố 7 số trúng độc đắc là 18, 19, 38, 7, 30, 22 và 27. Ba số bổ sung là 3, 23 và 45. Ngoài giải độc đắc, kỳ quay còn ghi nhận 13 vé trúng giải nhì trên toàn Australia, mỗi vé nhận 53.404,20 AUD (khoảng 938 triệu đồng).