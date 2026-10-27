Mua vàng từ đầu năm đến nay 'bay' hơn 50 triệu đồng/lượng

Vào lúc 9h, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý... niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Nhưng nếu tính từ đầu tháng 1 đến nay, giá vàng miếng SJC giảm hơn 50 triệu đồng/lượng.

Giá vàng, bạc cùng lao dốc từ đầu năm đến nay. Ảnh: NY.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng có mức giảm tương đương tính từ đầu năm đến nay. Hiện, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC 135-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 137-141 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 4.009 USD/ounce, tăng 11 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 125,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường bạc trong nước, giá bạc thỏi thương hiệu Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 45-47 triệu đồng/kg, giảm 1 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Nếu tính từ đầu năm khi giá bạc ở đỉnh 123 triệu đồng/kg, đến nay giá đã giảm 76 triệu đồng/kg.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.633 đồng/USD, tăng 6 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank giá USD ở mức 25.660 - 26.040 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 10 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.