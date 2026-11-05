Mùa vàng trên non cao Đồng Phúc ở Thái Nguyên

Xã Đồng Phúc (Thái Nguyên) hình thành từ việc sáp nhập bốn xã của tỉnh Bắc Kạn trước đây gồm Đồng Phúc, Bằng Phúc, Quảng Khê và Hoàng Trĩ với tổng diện tích tự nhiên gần 200km2, dân số trên 11.700 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Toàn xã hiện có hơn 1.000ha đất trồng lúa, phần lớn là lúa nước trên những thửa ruộng bậc thang. Vào mùa lúa chín, những thửa ruộng bậc thang ở Đồng Phúc tạo thành bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, huyền ảo. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Một góc xã Đồng Phúc mùa lúa chín. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Cảnh sắc thiên nhiên ở Đồng Phúc ngày càng thu hút khách du lịch. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Ruộng bậc thang ở Đồng Phúc tạo thành cảnh quan hấp dẫn thu hút khách du lịch. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)