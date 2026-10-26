Mùa vàng trên những đồi cam chanh ở Kim Hoa

Toàn xã Kim Hoa hiện có hơn 1.400 ha cam chanh, cam bù các loại, với khoảng 900 hộ tham gia sản xuất. Sản lượng cam ước đạt hơn 24.000 tấn mỗi năm, trong đó cam chanh chiếm khoảng 6.000 tấn. Cam chanh được trồng tập trung chủ yếu tại các thôn Thanh Mai, Sơn Mai.

Tại thôn Thanh Mai, một trong những vùng trồng cam chanh tập trung của xã Kim Hoa, gần 300 hộ dân đang tất bật thu hoạch. Người dân tranh thủ hái cam chín, lựa chọn, phân loại để bán cho thương lái.

Thay vì thu hoạch đồng loạt, bà con chủ yếu thu hái tỉa, cam chín đến đâu thu hoạch đến đó. Cách làm này giúp người trồng chủ động về thời gian, đồng thời bảo đảm chất lượng quả khi đưa ra thị trường.

Gia đình ông Lê Văn Lộc (thôn Sơn Mai) có 1,5 ha cam chanh với khoảng 600 gốc. Đến nay, gia đình ông đã bán hơn 4 tấn cam, giá trung bình 35.000 đồng/kg. Theo ông Lộc, mùa thu hoạch cam kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 âm lịch. Người dân thu hái tỉa, cam chín đến đâu thu hoạch và bán đến đó để bảo đảm chất lượng quả.

Năm nay, một số vườn cam chanh bị côn trùng gây hại, khiến vỏ quả xuất hiện vết chích. Tuy vậy, theo các hộ trồng cam, chất lượng quả vẫn giữ được độ giòn, ngọt đặc trưng, góp phần giúp cam Kim Hoa tiếp tục được người tiêu dùng đón nhận.

Các vườn cam chín nối tiếp nhau giúp người dân thu hoạch, bán cam theo từng đợt, đồng thời tạo điều kiện để thương lái chủ động thu mua theo sản lượng đến kỳ thu hoạch.

“Chúng tôi thu mua cam chanh Kim Hoa để nhập sỉ cho các đầu mối ở nhiều địa phương. Ngoài ra, nhiều người đặt mua cam gửi ra các thành phố lớn làm quà cho người thân, bạn bè nên khá đắt khách. Cam có vị ngọt, giòn, chất lượng tốt nên được nhiều người ưa chuộng. Năm nay, chúng tôi đến tận vườn thu mua để kịp cung ứng cho khách hàng. Giá nhập sỉ hiện từ 35.000-50.000 đồng/kg đối với cam loại đẹp”, chị Nguyễn Thị Linh (bên phải) - thương lái ở xã Hương Sơn cho biết.

Với quy mô sản xuất lớn, cây cam trở thành một trong những cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Mỗi mùa thu hoạch là dịp để các hộ trồng cam thu về thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

“Xã Kim Hoa có diện tích trồng cam lớn, với hàng trăm hộ dân tham gia sản xuất. Cây cam chanh không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn dần trở thành một trong những cây trồng chủ lực của địa phương. Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chú trọng chăm sóc, nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời chủ động kết nối tiêu thụ để từng bước nâng cao giá trị cam Kim Hoa trên thị trường”, ông Đậu Thế Chiến - Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Hoa cho hay.

Trên những đồi cam Kim Hoa, mùa thu hoạch vẫn đang tiếp diễn. Từng lứa quả chín được thu hái, theo các đơn hàng của thương lái rời vườn đến các thị trường tiêu thụ. Không khí rộn ràng của mùa vụ hiện hữu trong nhịp lao động thường ngày, tạo nên sắc vàng đặc trưng của vùng trồng cam miền sơn cước.