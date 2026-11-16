Mùa vàng trên biên giới Nà Bủng

Cán bộ Đồn Biên phòng Nà Bủng giúp người dân thu hoạch lúa. Ảnh: Quốc Tập

Với đồng bào vùng cao, mùa gặt là thời khắc đón nhận thành quả lao động sau những tháng ngày cần mẫn gieo trồng, chăm sóc. Trên những thửa ruộng, tiếng gọi nhau hòa cùng tiếng cười rộn rã. Dẫu mồ hôi lấm tấm trên những gương mặt sạm nắng, ánh mắt người dân vẫn ánh lên niềm vui. Những gùi lúa đầy ắp mang theo hy vọng về bữa cơm đủ đầy, những đứa trẻ được đến trường và những mái nhà thêm ấm áp khi mùa đông về.

Ở miền núi còn nhiều khó khăn, mỗi hạt thóc đều là kết tinh của công sức, sự nhẫn nại và tình yêu đất đai. Mùa vàng không chỉ hiện hữu trên đồng ruộng, mà còn trong nụ cười của người mẹ, niềm vui của người cha và ánh mắt háo hức của trẻ nhỏ. Đó là hạnh phúc bình dị được vun đắp từ chính đôi bàn tay của người dân nơi núi rừng.

Giữa mùa vàng ấy, người lính mang quân hàm xanh vẫn lặng thầm thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên ngày đêm quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Con đường tuần tra vẫn nối dài qua triền núi, những cột mốc chủ quyền vẫn được gìn giữ. Với người lính Biên phòng, trách nhiệm bảo vệ biên cương luôn hiện hữu trong từng ca trực, từng bước chân tuần tra.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các anh còn gần gũi với nhân dân bằng những việc làm thiết thực: phối hợp tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, chăm lo sản xuất, giữ gìn an ninh thôn bản và giúp đỡ các gia đình khó khăn. Một lời hỏi thăm, một lần ghé thăm nhà dân hay sự chung tay trong hoạt động cộng đồng đều góp phần vun đắp tình quân dân nơi biên giới.

Trong mùa gặt, màu áo xanh càng trở nên gần gũi giữa sắc vàng đồng lúa. Những câu chuyện thân tình về mùa màng, việc học hành của con trẻ giúp tình cảm giữa bộ đội và nhân dân thêm gắn bó. Người dân tin yêu bộ đội; bộ đội coi bà con như người thân. Tất cả cùng hướng tới mong ước chung: bản làng yên vui, cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Khi những thửa ruộng đã vơi màu lúa chín, thóc cũng đã đưa về nhà, Nà Bủng bắt đầu đón những ngày đầu đông. Cái se lạnh vùng cao len qua từng triền núi, sương chiều bảng lảng trên những mái nhà. Ngoài sân, thóc mới được phơi thành từng khoảng vàng óng; những bó rơm khô xếp gọn bên hiên nhà, tỏa mùi thơm ngai ngái của mùa gặt. Trong gian bếp, khói lam chiều quyện cùng hơi ấm của bữa cơm mới. Sau bao tháng ngày vất vả, thành quả lao động đã hiện hữu trong từng nếp nhà, mang đến niềm vui và sự yên tâm cho mỗi gia đình.

Chiều xuống, cái lạnh đầu đông dần rõ hơn trên từng con đường quanh bản. Khói bếp bay lên từ những mái nhà, còn bước chân người lính lại tiếp tục trên đường tuần tra, làm nhiệm vụ. Giữa nhịp sống bình dị ấy, mùa vàng không chỉ mang về hạt thóc no đầy mà còn bồi đắp niềm tin, sự gắn bó giữa quân và dân nơi biên cương.

Vẻ đẹp của người lính Biên phòng không chỉ nằm ở nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, mà còn ở sự tận tụy góp phần gìn giữ bình yên cho từng mái nhà, nương lúa. Đằng sau niềm vui được mùa của bà con là sự đóng góp thầm lặng của những người ngày đêm canh giữ biên cương, để người dân yên tâm lao động, trẻ nhỏ được lớn lên trong bình yên.

Mùa vàng vì thế càng thêm ý nghĩa khi hòa quyện cùng sắc xanh của niềm tin và tình người. Màu vàng lúa chín gợi lên sự ấm no; màu xanh áo lính tượng trưng cho trách nhiệm, lòng tận tụy và tình yêu Tổ quốc. Hai sắc màu ấy tạo nên bức tranh đẹp về Nà Bủng - nơi người dân cần cù xây dựng cuộc sống, người lính bền bỉ gìn giữ bình yên để giữ mùa vàng tiếp tục nối nhau. Nhịp sống nơi biên cương cứ thế trôi qua bình dị mà vững vàng.

Đứng trước mùa vàng Nà Bủng, tôi nhận ra vẻ đẹp biên cương không chỉ nằm ở núi cao, rừng thẳm hay những cột mốc chủ quyền, mà còn hiện hữu trong bàn tay chai sạn của người nông dân, nụ cười ngày được mùa và tình quân dân được vun đắp qua từng ngày.

Mùa vàng đẹp nhất của Nà Bủng không chỉ là mùa lúa chín trên đồng, mà còn là mùa vàng của niềm tin, nghĩa tình quân dân và khát vọng xây dựng miền biên giới ngày càng giàu đẹp, bình yên.