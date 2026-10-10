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Mùa vàng trải sóng ở Hoàng Su Phì

Thu về, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì khoác sắc vàng óng ả, từng lớp ruộng men theo sườn núi, uốn quanh mái nhà, nối nhau như những đợt sóng giữa đại ngàn.

Báo VietnamPlus
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Những dải lúa chín lượn quanh sườn núi, ôm lấy nếp nhà bình yên. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Những dải lúa chín lượn quanh sườn núi, ôm lấy nếp nhà bình yên. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Nắng thu thắp sáng những tầng ruộng vàng giữa màu xanh của núi rừng. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Nắng thu thắp sáng những tầng ruộng vàng giữa màu xanh của núi rừng. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Những lớp ruộng nối nhau, đưa sắc thu lên triền núi Hoàng Su Phì. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Những lớp ruộng nối nhau, đưa sắc thu lên triền núi Hoàng Su Phì. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Sắc lúa vàng xanh đan xen, dệt nên bức tranh thu nơi miền núi. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Sắc lúa vàng xanh đan xen, dệt nên bức tranh thu nơi miền núi. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Ruộng bậc thang uốn những vòng cung mềm mại giữa màu xanh đại ngàn. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Ruộng bậc thang uốn những vòng cung mềm mại giữa màu xanh đại ngàn. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Mùa vàng trải theo những nếp ruộng, mềm mại từ chân đồi lên đỉnh. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Mùa vàng trải theo những nếp ruộng, mềm mại từ chân đồi lên đỉnh. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Từng bậc lúa xếp tầng, vẽ những đường cong duyên dáng trên sườn núi. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Từng bậc lúa xếp tầng, vẽ những đường cong duyên dáng trên sườn núi. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Những triền lúa nối tiếp nhau trong vòng ôm của núi rừng Hoàng Su Phì. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Những triền lúa nối tiếp nhau trong vòng ôm của núi rừng Hoàng Su Phì. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/mua-vang-trai-song-o-hoang-su-phi-post1141095.vnp