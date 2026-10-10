Mùa vàng trải sóng ở Hoàng Su Phì

Những dải lúa chín lượn quanh sườn núi, ôm lấy nếp nhà bình yên. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)
Nắng thu thắp sáng những tầng ruộng vàng giữa màu xanh của núi rừng. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)
Những lớp ruộng nối nhau, đưa sắc thu lên triền núi Hoàng Su Phì. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)
Sắc lúa vàng xanh đan xen, dệt nên bức tranh thu nơi miền núi. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)
Ruộng bậc thang uốn những vòng cung mềm mại giữa màu xanh đại ngàn. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)
Mùa vàng trải theo những nếp ruộng, mềm mại từ chân đồi lên đỉnh. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)
Từng bậc lúa xếp tầng, vẽ những đường cong duyên dáng trên sườn núi. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)
Những triền lúa nối tiếp nhau trong vòng ôm của núi rừng Hoàng Su Phì. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)