Mùa vàng trải sóng ở Hoàng Su Phì

"Hà Nội: Dấu ấn thời gian" mở ra một góc nhìn riêng biệt về Thủ đô của Việt Nam hơn ba thập kỷ trước. Từ những con phố, khu chợ, trường học, nhà máy, đám cưới và những cuộc gặp gỡ... tất cả đều được Andy Soloman ghi lại như những lát cắt thị giác thú vị về một thành phố trên ngưỡng cửa đổi thay.