Mua vàng ở Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Mi Hồng, Ancarat giờ cần lưu ý gì?

Điều này diễn ra sau khi Nghị định số 390 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ 16/10/2026.

Theo đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu thông báo, các giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5.000.000 đồng trong ngày trở lên phải được thanh toán bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Thông báo về thanh toán không dùng tiền mặt của Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu)

Bảo Tín Minh Châu đề nghị khách hàng chủ động chuẩn bị phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện các giao dịch thuộc phạm vi áp dụng. Doanh nghiệp cho biết việc chuẩn bị trước phương tiện thanh toán sẽ giúp quá trình giao dịch diễn ra thuận tiện, nhanh chóng và đúng quy định.

Tương tự, Bảo Tính Mạnh Hải cũng phát đi thông báo về phương thức thanh toán đối với các giao dịch mua, bán vàng. Theo Bảo Tín Mạnh Hải, Nghị định số 390 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 16/10 và giao dịch có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày của một khách hàng phải được thanh toán bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Bảo Tín Mạnh Hải đề nghị khách hàng chủ động chuẩn bị các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện giao dịch thuộc phạm vi áp dụng.

Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý thông báo, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khi khách hàng giao dịch từ 5 triệu đồng/ngày trở lên được áp dụng đối với tất cả các sản phẩm khi khách giao dịch mua, bán tại Phú Quý (bao gồm vàng/bạc/trang sức và tất cả các sản phẩm khác).

Phú Quý chỉ giao dịch với tài khoản ngân hàng chính chủ của khách hàng và không giao dịch qua ví điện tử. (Ảnh: Hà Linh)

Đáng lưu ý, Phú Quý chỉ giao dịch với tài khoản ngân hàng chính chủ của khách hàng và không giao dịch qua ví điện tử. Khách hàng không sử dụng tài khoản không chính chủ hoặc các ví điện tử, tài khoản chứng khoán...

Cũng phát đi thông báo tương tự song Công ty Mi Hồng nhấn mạnh rằng tất cả giao dịch mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trở lên phát sinh trong ngày bắt buộc phải thanh toán chuyển khoản vào tài khoản công ty. Thông báo cũng ghi số điện thoại đường dây nóng để khách hàng liên hệ khi cần.

Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat (Ancarat) phát thông báo trên fanpage về việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt với giao dịch mua, bán vàng. Theo thông báo này, Nghị định số 390 có hiệu lực từ ngày 16/10 quy định các giao dịch mua, bán vàng có tổng giá trị từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày của một khách hàng phải được thanh toán bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Ancarat đề nghị khách hàng chủ động chuẩn bị phương tiện thanh toán phù hợp để giao dịch diễn ra thuận tiện và nhanh chóng.

Cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Nghị định 390/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025 (có hiệu lực thi hành từ 16/10). Trong đó, đáng chú ý là nội dung sửa đổi tại khoản 10 Điều 4 quy định về việc thanh toán mua, bán vàng không dùng tiền mặt. Theo quy định mới, khi thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên, khách hàng phải thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, giảm chỉ còn bằng 1/4 so với mức áp dụng trước đó là 20 triệu đồng.