Mua vàng đầu tuần, cuối tuần lỗ nặng

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua. Tuy nhiên, tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng SJC giảm 4,5 triệu đồng/lượng. Nếu nhà đầu tư bán ra hôm nay lỗ đến 7,5 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá bán vàng miếng, niêm yết ở mốc 137,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh những ngày qua. Ảnh: NM.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương trong một tuần qua. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng...

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 3.878 USD/ounce, giảm 237 USD so với đầu tuần, tương đương khoảng 121,1 triệu đồng/lượng. Nhiều dự báo cho thấy, trong ngắn hạn, giá vàng thế giới tiếp tục giảm và giá vàng trong nước cũng điều chỉnh theo giá thế giới. Tuy nhiên, về dài hạn, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng giá vàng bật tăng trở lại.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD. Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.530 - 25.910 đồng/USD (mua vào - bán ra).