'Mua trước trả sau' và thẻ tín dụng mùa sale: Tiện lợi hay cái bẫy nợ ngầm?

Vì sao "trả sau" lại dễ khiến ta tiêu nhiều hơn

Điểm hấp dẫn của mua trước trả sau là cảm giác "chưa mất tiền". Khi không phải rút ví ngay, não bộ ít thấy "đau" hơn, nên ta dễ đồng ý với những món đắt hơn hoặc mua nhiều hơn dự định. Việc chia một khoản lớn thành nhiều kỳ nhỏ cũng làm con số trông dễ chịu, "chỉ vài trăm nghìn mỗi tháng" nghe nhẹ nhàng hơn nhiều so với tổng số thật.

Chính cơ chế tâm lý này, cộng với không khí giảm giá dồn dập cuối năm, khiến nhiều người vô tình gánh nhiều khoản trả góp cùng lúc mà không nhận ra tổng gánh nặng đang lớn dần.

Thẻ tín dụng cũng vận hành theo cách tương tự. Hạn mức có sẵn tạo cảm giác đó là "tiền của mình", trong khi thực chất là tiền vay. Nếu mỗi kỳ chỉ trả khoản tối thiểu, phần dư nợ còn lại sẽ bị tính lãi, và khoản lãi này thường không nhỏ, khiến món hàng tưởng rẻ hóa ra đắt hơn nhiều.

Những chi phí dễ bị bỏ quên

Lãi suất 0 đồng không phải lúc nào cũng là miễn phí hoàn toàn. Người mua cần đọc kỹ các khoản có thể đi kèm, như phí chuyển đổi trả góp, phí thu xếp, phí thường niên của thẻ, và đặc biệt là phí phạt trả chậm. Chỉ một lần quên hạn thanh toán cũng có thể phát sinh phí phạt và lãi, đồng thời ảnh hưởng tới lịch sử tín dụng của bạn. Thông tin về việc trả nợ đúng hạn hay không được ghi nhận, và một lịch sử tín dụng xấu có thể gây khó khăn khi bạn cần vay mua nhà, mua xe về sau.

Vì vậy, trước khi bấm chọn "trả góp" hay quẹt thẻ, hãy dành vài phút đọc kỹ hợp đồng và biểu phí. Người tiêu dùng có quyền được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về điều kiện giao dịch, lãi, phí theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Một đơn vị cung cấp dịch vụ đàng hoàng sẽ công khai rõ các con số này; nếu thông tin mập mờ, đó là dấu hiệu bạn nên cân nhắc lại.

Dùng tiện ích mà vẫn làm chủ túi tiền

Mua trước trả sau và thẻ tín dụng không xấu, chúng là công cụ, và giá trị nằm ở cách ta sử dụng.

Nguyên tắc an toàn đầu tiên là chỉ trả góp hoặc quẹt thẻ cho những món bạn vốn đã có kế hoạch mua và chắc chắn đủ khả năng trả đúng hạn, chứ không phải để "cố" mua thứ ngoài tầm với. Nên giới hạn tổng các khoản trả góp hằng tháng ở mức mà ngân sách gia đình gánh được một cách thoải mái, và theo dõi để không quên kỳ hạn.

Với thẻ tín dụng, cố gắng trả toàn bộ dư nợ mỗi kỳ thay vì chỉ trả tối thiểu, đó là cách tận dụng được thời gian miễn lãi mà không rơi vào vòng lãi mẹ đẻ lãi con.

Dùng hạn 'trả sau' an toàn, không sa bẫy nợ

Chỉ trả góp, quẹt thẻ cho món đã có kế hoạch mua và chắc chắn trả được đúng hạn.

Tính tổng số phải trả, đừng chỉ nhìn con số mỗi kỳ cho "nhẹ".

Đọc kỹ phí chuyển đổi, phí thường niên và nhất là phí phạt trả chậm.

Giới hạn tổng các khoản trả góp hằng tháng trong khả năng của gia đình.

Với thẻ tín dụng, ưu tiên trả toàn bộ dư nợ mỗi kỳ, tránh chỉ trả tối thiểu.

Đặt nhắc lịch thanh toán để không lỡ hạn, giữ lịch sử tín dụng sạch.

Tiện lợi thật sự là khi ta vẫn ngủ ngon

Suy cho cùng, một công cụ tài chính chỉ thật sự tiện lợi khi nó giúp cuộc sống dễ thở hơn, chứ không phải khiến ta thấp thỏm vì những kỳ trả nợ nối nhau. Mùa sale cuối năm sẽ còn quay lại mỗi năm, nhưng sự bình an khi mở bảng chi tiêu mà không giật mình thì quý hơn mọi món hời. Hãy để "mua trước trả sau" phục vụ kế hoạch của gia đình, chứ đừng để nó âm thầm vẽ ra kế hoạch chi tiêu thay bạn. Làm chủ được công cụ, chị em sẽ vừa tận hưởng được sự linh hoạt, vừa giữ cho tổ ấm luôn vững vàng về tài chính.