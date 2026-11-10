Mua trước, trả sau và những khoản nợ khuất tầm nhìn

Từ chiếc TV đến mớ rau

Theo Adobe Analytics, người Mỹ dự kiến chi 21,3 tỷ USD qua hình thức BNPL trong 2 tháng 11 và 12, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Khoảng 82% giá trị này phát sinh trên điện thoại.

Vậy người dân đang dùng BNPL để mua gì?Khảo sát của LendingTree hồi tháng 3 cho thấy, 29% người dân dùng BNPL để mua thực phẩm, so với 14% của 2 năm trước đó. Hơn một nửa (54%) nói họ cần BNPL để trang trải chi phí sinh hoạt.

Cần lưu ý đây là khảo sát trực tuyến, người trả lời tự khai, nên không thể coi là thống kê toàn thị trường, nhưng xu hướng gia tăng này rất đáng chú ý.

Báo cáo về phúc lợi kinh tế hộ gia đình Mỹ do FED công bố hồi tháng 5 cho kết quả cùng hướng: khoảng 20% người dùng BNPL để mua thực phẩm hoặc đặt đồ ăn, 45% trong số đó nói đó là cách duy nhất họ có thể trả cho giao dịch ấy.

Vì sao chuyện này đáng ngại? Chiếc tivi hay điện thoại còn là tài sản, còn mớ rau hay bữa cơm giao tận nhà thì ăn xong là hết, trong khi khoản nợ vẫn nằm đó chờ kỳ thanh toán. Như vậy người dùng BNPL cho nhu yếu phẩm chủ yếu chưa đủ tiền mua trả ngay.

Sức hút của BNPL cũng không nằm ở chuyện rẻ. Chỉ 11% người dùng nói họ chọn vì không tính lãi; 31% chọn vì dễ mua và 27% vì được duyệt nhanh.

Tiện lợi thắng chi phí và khi số tiền phải trả ngay được thu nhỏ, người mua dễ đánh giá thấp tổng nghĩa vụ. Trong 68% người được hỏi thừa nhận BNPL khiến họ chi quá dự định, 54% từng hối tiếc ít nhất một lần mua.

Chưa phải khủng hoảng, nhưng đáng lo

Mỗi giao dịch BNPL thường nhỏ, thời hạn ngắn, nên rủi ro không nằm ở từng khoản mà ở chỗ chúng cộng dồn. LendingTree ghi nhận 63% người dùng từng có nhiều khoản BNPL cùng lúc, và 25% từng có từ 3 khoản đang hoạt động trở lên. Các khoản này nằm ở nhiều ứng dụng khác nhau, tự động trừ vào tài khoản ngân hàng, và có thể rơi vào cùng một tuần.

Hệ quả là trả chậm tăng. 47% người dùng BNPL ở Mỹ từng trễ hạn ít nhất một lần trong 12 tháng, so với 41% năm 2025 và 34% năm 2024. Trễ hạn còn kéo theo chi phí khác. Theo FED, 11% người dùng từng bị phí thấu chi hoặc không đủ số dư vì một khoản BNPL, và trong nhóm có gần 40% bị ngân hàng phạt thêm.

Điểm mấu chốt theo báo cáo của FED, tại thời điểm khảo sát, các giao dịch BNPL chưa được phản ánh trong lịch sử hay điểm tín dụng ở 3 cơ quan tín dụng lớn của Mỹ.

Nói cách khác, ngân hàng xét thẻ tín dụng hay khoản vay mua nhà có thể không thấy người này đang gánh 3, 4 khoản trả góp nhỏ. Mỗi nhà cung cấp BNPL cũng chỉ nhìn thấy phần của mình. Không ai thấy toàn cảnh, kể cả chính người vay.

Dữ liệu hiện không cho thấy BNPL đang gây khủng hoảng hệ thống. Klarna - một trong những nhà cung cấp lớn nhất Mỹ, báo cáo quý II-2026 mức dự phòng tổn thất tín dụng bằng 0,52% tổng giá trị giao dịch, thấp hơn 0,56% cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ chậm trả trên 30 ngày của khoản vay Fair Financing tại Mỹ cũng giảm 0,2 điểm phần trăm so với quý trước. Tóm lại, chất lượng khoản vay phía nhà cung cấp đang ổn.

Nhưng Ngân hàng Dự trữ liên bang New York cho biết, nợ hộ gia đình Mỹ quý II-2026 đạt 18.771 tỷ USD, trong đó thẻ tín dụng 1.263 tỷ USD, khoảng 4,7% tổng dư nợ đang quá hạn. Phần lớn khối nợ này là thế chấp nhà, nên không thể dùng nó để suy ra “nợ BNPL khổng lồ”.

BNPL khó gây sụp đổ, nhưng có thể khiến một bộ phận người vay lún sâu mà không ai nhìn ra. Đó là lý do đây là câu chuyện về “nợ khuất tầm nhìn”, không phải “bong bóng nợ”.

Lãi 0% không có nghĩa không mất phí

Ở Việt Nam, BNPL lớn lên cùng thương mại điện tử và ví điện tử. Theo FiinGroup, số nền tảng cung cấp dịch vụ tăng từ năm 2020 đến 2024. Ví trả sau của MoMo, SPayLater trên Shopee, MWG PayLater, Home PayLater hay Fundiin đưa hạn mức chi tiêu ngay trên ứng dụng, không cần mở thẻ tín dụng hay làm thủ tục vay.

Câu hỏi quan trọng nhất là các khoản trả sau này có được nhìn thấy hay không. Câu trả lời ngắn gọn là chỉ một phần. Theo MoMo, lịch sử thanh toán ví trả sau được cập nhật định kỳ lên Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC), và khách chậm trả có thể bị ghi nhận theo quy định.

Thế nhưng, chưa có dữ liệu công khai đủ để xác nhận mọi nền tảng đều báo cáo đầy đủ, đồng bộ và kịp thời.

Nghị định 58/2021/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 133/2024/NĐ-CP, dựng khung cho việc thu thập và cung cấp thông tin tín dụng, nhưng không thể suy ra từ đó rằng mọi nền tảng BNPL đều phải báo cáo trực tiếp từng giao dịch.

Hệ quả giống ở Mỹ, nếu một người dùng cùng lúc 3-4 dịch vụ trả sau mà mỗi nơi chỉ thấy một phần, tổng dư nợ bị cắt vụn, và hạn mức mới có thể được cấp dựa trên khả năng trả nợ bị đánh giá cao hơn thực tế.

Quảng cáo “0% lãi” chỉ đúng khi trả đúng hạn, đầy đủ. Lệch khỏi kịch bản đó chi phí xuất hiện. Theo biểu phí Ví trả sau của MoMo từ tháng 4-2026, chậm 1-4 ngày chịu phí 5,25% dư nợ quá hạn; 5-9 ngày 10,5%; 10-14 ngày 15,75%; từ 15 ngày là 21%.

Ai chọn thanh toán tối thiểu sẽ chịu phí 6,3% trên phần dư nợ chuyển sang kỳ sau, cộng phí dịch vụ 33.000 đồng/tháng ở tháng có giao dịch, sau giai đoạn miễn phí theo chính sách sản phẩm.

Thử tính với dư nợ 3 triệu đồng, chọn mức thanh toán tối thiểu 15%: phải trả ngay 450.000 đồng; 2,55 triệu đồng còn lại bị tính 160.650 đồng phí chuyển kỳ. Tổng cộng 610.650 đồng, chưa kể phí khác.

Quy đổi tuyến tính, 6,3% mỗi tháng tương đương 75,6% mỗi năm trên số dư chuyển kỳ. Đây chỉ là phép quy đổi để hình dung, không phải lãi suất năm thực tế, nhưng đủ cho thấy việc “để đó trả sau” có thể đắt hơn nhiều so với cảm giác ban đầu.

BNPL chưa phải quả bom nợ, nhưng cũng không còn là món công cụ vô hại. Khi gần 3 trong 10 người dùng từng vay để mua thực phẩm và gần một nửa từng trả trễ, đó là tín hiệu về túi tiền người dân, dù chưa phải tín hiệu về sức khỏe của hệ thống tài chính.

Tiện lợi không có gì sai. Sai là khi nút “trả sau” nằm ngay cạnh nút “mua”, còn con số tổng nợ không nằm ở đâu cả.