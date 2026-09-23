Mùa Trung thu đáng nhớ ở Yên Khương

Từ cuối chiều 22/9, không gian "Cổng trăng Yên Khương” bừng sáng trong sắc màu rực rỡ từ những bộ trang phục truyền thống của các em nhỏ. Bên “Cây ước mơ”, từng đôi bàn tay nhỏ nhắn tỉ mẩn nắn nót gửi gắm mong ước trong trẻo vào trong quả hồng rồi cẩn trọng treo lên cành lá. Niềm vui thơ trẻ ấy cứ thế lan tỏa khắp sân trường, hòa nhịp cùng tiếng cười rộn vang khi các em tham gia các trò chơi dân gian, đố vui, nặn bóng nghệ thuật, tò he. Đặc biệt, bữa tiệc buffet được chuẩn bị chu đáo nhờ sự chăm chút tận tình của các đoàn viên thanh niên, cán bộ Hội Phụ nữ cùng lực lượng tình nguyện viên khiến ngày hội thêm trọn vẹn.

Các em học sinh gửi gắm mong mơ lên “Cây ước mơ”.

Chở con gái đến tham gia ngày hội, chị Vi Thị Thiệu, bản Mè Giảng, xã Yên Khương xúc động chia sẻ: “Mấy chục năm sống ở vùng biên này, chưa bao giờ tôi thấy các cháu được chơi vui với quy mô đến thế. Nhìn các con được ăn tiệc, chơi trò chơi, khuôn mặt đứa nào cũng rạng rỡ mà người làm cha như chúng tôi vui mừng khôn xiết. Người dân địa phương cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể và các nhà tài trợ đã đồng hành, sẻ chia mang niềm vui đến với học sinh vùng cao”.

Niềm vui của mẹ con chị Thiệu khi được tham dự ngày hội trăng rằm.

Đúng 19 giờ 00 phút, đêm hội chính thức bắt đầu trong không gian rực rỡ ánh đèn. Mở màn là tiết mục ảo thuật “Điều bất ngờ đêm hội” do ảo thuật gia Lê Bình đến từ thủ đô Hà Nội trình diễn, đan xen là những phần trình diễn tài năng của các bé thiếu nhi trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Hà Nội đã mang đến một hơi ấm nghĩa tình, rút ngắn khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược.

Trong chương trình nghệ thuật, sự xuất hiện của nhân vật chị Hằng dịu dàng cùng chú Cuội hóm hỉnh không chỉ mang đến nụ cười rạng rỡ cho các em nhỏ mà còn tái hiện sinh động không gian văn hóa dân gian.

Đặc biệt, không khí đêm hội thực sự bùng nổ với sự góp mặt của NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long. Bằng nét duyên dáng và những màn tung hứng hài hước, hai nghệ sĩ đã mang đến đêm hội những tiếng cười giòn giã. Cả không gian đêm hội như vỡ òa, hơn 1.000 em học sinh cùng bà con dân bản liên tục vỗ tay, reo hò theo từng nhịp bước của hai danh hài.

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng trong chương trình là phần “Thắp sáng ước mơ”. Dưới ánh trăng thu nơi biên giới, những tâm tư, nguyện vọng giản dị treo trên “Cây ước mơ” đã nhận được sự sẻ chia từ cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, nhà hảo tâm; đại diện lãnh đạo tỉnh, Ban Tổ chức cùng các nhà tài trợ đã trao tặng cho các em học sinh những phần quà ý nghĩa ngay tại đêm hội.

Em Lương Ngọc Thanh, học sinh lớp 8B, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương chia sẻ: “Em chưa bao giờ được tham gia chương trình trung thu lớn như vậy, em rất vui và hạnh phúc. Những phần quà ý nghĩa được nhận tại đêm hội không chỉ là niềm vui trước mắt, mà còn là nguồn động viên lớn giúp chúng em có thêm nghị lực, niềm tin để vươn lên trong học tập và cuộc sống”.

Không chỉ mang lại nụ cười rạng rỡ cho các em nhỏ, không khí ấm áp và tràn ngập tình yêu thương của chức Chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 tại xã Yên Khương còn lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến trái tim của đông đảo phụ huynh cùng bà con dân bản. Sự chuẩn bị chu đáo cùng những tình cảm chân thành từ các đơn vị tổ chức đã biến đêm hội trăng rằm nơi biên giới thành một sự kiện đặc biệt, khắc sâu trong lòng người dân vùng cao.

Anh Lò Văn Giới, ở bản Bình Yên tâm sự: “Năm nay vùng cao mình được quan tâm quá. Có cả lãnh đạo tỉnh về thăm, trao quà, lại được gặp tận mắt chú Xuân Bắc, chú Tự Long trên tivi ngoài đời thực. Trung thu này chắc chắn sẽ là kỷ niệm đẹp nhất, theo các con suốt cả cuộc đời”.

Đêm hội khép lại trong tiếng nhạc rộn rã và ánh mắt lấp lánh của thiếu nhi vùng cao. Sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, sự đồng hành của các nghệ sĩ và các tổ chức xã hội không chỉ mang đến cho thiếu nhi Yên Khương một Tết Trung thu trọn vẹn, ấm áp mà còn thắp sáng niềm tin, chắp cánh ước mơ cho các em trên hành trình tìm kiếm tri thức nơi biên cương Tổ quốc.