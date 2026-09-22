Mùa Trung thu, bộ đội mở 'tiệm' cắt tóc cho trẻ em miền núi Tây Giang

Mang nghề cũ vào quân ngũ

Trâm Tuyền, học sinh lớp 2 Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang, ngồi ngay ngắn trên ghế, trước ngực phủ tấm khăn lớn. Phía sau, một chiến sĩ trẻ vừa cầm lược vừa tỉa từng phần tóc.

Thi thoảng cô bé nhìn những lọn tóc rơi xuống rồi khẽ nhắc: "Chú cắt cho con tóc ngắn một chút, để đi học cho gọn".

Trâm Tuyền, học sinh lớp 2 Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang, ngồi cắt tóc trong “Tiệm tóc chiến sĩ”.

Được hỏi có thích mái tóc mới không, Tuyền cười, gật đầu: "Con thích. Ở nhà lâu lâu ba mẹ mới cắt tóc cho con. Hôm nay chú bộ đội cắt đẹp hơn".

Chiều 22/9, một góc sân trường trở nên nhộn nhịp với "Tiệm tóc chiến sĩ - Gọn tóc mái, sáng ước mơ". Ghế được kê thành hàng, kéo, lược, tông đơ được các chiến sĩ Trung đoàn 971, đơn vị bộ binh trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Quân khu 5, mang theo từ đơn vị.

Người chăm chút mái tóc cho Tuyền là hạ sĩ Hồ Ngọc Thiện.

Trước ngày nhập ngũ, anh Thiện từng mở salon tóc ở phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Khi nhận lệnh lên đường, anh tạm gác công việc. Vào đơn vị, biết anh có nghề, cán bộ giao anh cắt tóc cho đồng đội.

Chiếc kéo vì thế vẫn theo người thợ trẻ vào quân ngũ. Chỉ khác lần này, trước mặt anh không phải khách ở salon hay những mái đầu chiến sĩ, mà là trẻ em vùng cao.

Từng làm nghề tóc trước khi nhập ngũ, hạ sĩ Hồ Ngọc Thiện mang kỹ năng của mình phục vụ trẻ em vùng cao Tây Giang.

Có cả những bé gái tóc dài cần tỉa gọn. Thiện chia từng phần tóc, vừa cắt vừa điều chỉnh để các em không phải ngồi quá lâu.

"Trước mình làm nghề, vào quân đội vẫn có dịp dùng nghề của mình. Hôm nay được lên đây cắt tóc cho các em nhỏ thì vui", Thiện nói, tay vẫn thoăn thoắt với chiếc kéo.

Bên cạnh anh còn có hạ sĩ Nguyễn Nam Hoàng, cũng từng làm nghề tóc trước khi nhập ngũ, cùng nhiều chiến sĩ khác.

Những đứa trẻ thích thú đứng xem bạn được các chiến sĩ cắt tóc, kiên nhẫn chờ đến lượt mình.

Không có gương lớn hay ghế chuyên dụng như ở tiệm tóc dưới phố. "Tiệm" được dựng ngay giữa trường học, trong tiếng trẻ gọi nhau và những mái đầu lần lượt được cắt gọn.

Ngồi gần đó, anh Hồ Đót, phụ huynh ở thôn Ahu, kể việc cắt tóc cho trẻ em vùng cao không phải lúc nào cũng thuận tiện. Nơi gia đình anh sinh sống không có sẵn nhiều tiệm tóc, không ít nhà vẫn tự cắt cho con. Muốn cắt ở tiệm, phụ huynh phải đưa trẻ đến nơi thuận tiện hơn.

Anh Hồ Đót, phụ huynh ở thôn A Hu, vui khi thấy con được các chiến sĩ cắt tóc gọn gàng ngay tại trường.

Vì vậy, việc các chiến sĩ mang dụng cụ đến tận trường khiến nhiều phụ huynh vui. Nhìn con vừa được tỉa tóc xong, anh Đót cười: "Con mình nhìn gọn gàng, đẹp hơn".

Xây dựng "Ngân hàng ước mơ"

"Tiệm tóc chiến sĩ" là một trong những hoạt động thuộc chương trình chăm lo Trung thu dành cho trẻ em vùng cao do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết, qua những lần công tác tại vùng cao, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện hiểu hơn hoàn cảnh sinh hoạt, học tập của trẻ em.

Vì vậy, chương trình Trung thu năm nay được xây dựng theo hướng không chỉ trao quà mà lựa chọn những hoạt động gần với nhu cầu của các em.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, trao đổi về các hoạt động chăm lo trẻ em vùng cao trong dịp Trung thu.

"Người lính luôn tâm niệm vì nhân dân phục vụ. Với trẻ em vùng sâu, vùng xa, chúng tôi muốn những hoạt động chăm lo phải sát với điều các cháu thực sự cần", đại tá Tuân nói.

Chương trình được tổ chức tại 6 trường liên cấp trên địa bàn thành phố, với các hoạt động như cắt tóc, khám sức khỏe ban đầu, tặng quần áo, sách vở, đồ dùng học tập; tổ chức trò chơi dân gian, giao lưu cùng bộ đội và trang bị một số kiến thức pháp luật phù hợp với lứa tuổi.

Tuy nhiên, có một việc được đơn vị chuẩn bị từ trước chuyến đi: hỏi trẻ em vùng cao đang mong muốn điều gì.

Những phiếu ghi ước mơ được gửi đến học sinh trước chương trình. Từ những dòng chữ của các em, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xây dựng "Ngân hàng ước mơ", tập hợp những mong muốn phù hợp để kết nối các cơ quan, đơn vị và nguồn lực xã hội cùng hỗ trợ.

Theo đại tá Nguyễn Tấn Tuân, trong đợt này dự kiến ít nhất 100 mong muốn của học sinh sẽ được kết nối hỗ trợ.

Có em mong một bộ quần áo mới, đồ dùng học tập; có em cần thêm điều kiện phục vụ việc học. Những mong muốn được ghi lại để đơn vị phân loại, tìm nguồn lực phù hợp thay vì chỉ hỗ trợ đồng loạt theo một hình thức.

“Tiệm tóc chiến sĩ” là một trong những hoạt động chăm lo trẻ em vùng cao dịp Trung thu năm nay.

"Quan trọng nhất là các cháu được nói ra điều mình mong muốn và những mong muốn chính đáng ấy được lắng nghe", đại tá Tuân nói.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, các hoạt động tại Tây Giang và những trường vùng cao dịp Trung thu cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nắm bắt đời sống người dân, từ đó lựa chọn những hình thức hỗ trợ sát thực tế hơn.

Từ những việc nhỏ như một lần cắt tóc, khám sức khỏe đến việc kết nối thực hiện những mong muốn cụ thể của trẻ em, chương trình được đơn vị xác định là hoạt động gắn kết lâu dài với địa bàn, thay vì chỉ dừng lại trong một ngày hội Trung thu.