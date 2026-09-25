Mùa Trung thu ấm tình quân dân ở Đặc khu Trường Sa

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây tặng quà và chung vui Tết Trung thu cùng các cháu thiếu nhi.

Tại đất liền, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức "Đêm hội Trăng rằm" cho con cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị. Đông đảo thiếu nhi là con của cán bộ, quân nhân Lữ đoàn tham gia chương trình trong không khí vui tươi, phấn khởi. Các em được hòa mình vào nhiều hoạt động sôi nổi như rước đèn ông sao, múa lân, văn nghệ, các trò chơi tập thể, giao lưu, phá cỗ và nhận quà Trung thu.

Sự chuẩn bị chu đáo, gần gũi, phù hợp với lứa tuổi đã tạo nên một đêm hội giàu tình cảm, giúp các em có thêm những kỷ niệm đẹp về Tết Trung thu.

Tiết mục văn nghệ do các cháu thiếu nhi đảo Sinh Tồn biểu diễn đón Tết Trung thu.

Hoạt động tổ chức Trung thu ở cả đất liền và trên các đảo thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn 146, Ủy ban nhân dân Đặc khu Trường Sa đối với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thiếu niên, nhi đồng; đồng thời là sự sẻ chia, động viên đối với hậu phương của cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi biển, đảo. Qua đó góp phần để mỗi gia đình quân nhân thêm yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để tổ chức Tết Trung thu chu đáo cho thiếu nhi, UBND Đặc khu Trường Sa đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện bảo đảm. Công tác chăm lo được triển khai thống nhất đến từng đảo, trong đó chú trọng bảo đảm đầy đủ các suất quà Trung thu dành tặng các cháu thiếu nhi, tạo điều kiện để các em được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, tiết kiệm và giàu tình cảm.

Tiết mục múa lân do cán bộ, chiến sĩ đảo Sinh Tồn biểu diễn.

Tại các điểm tổ chức trên đảo, các cháu thiếu nhi hào hứng tham gia rước đèn ông sao, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân, cùng cán bộ, chiến sĩ và gia đình phá cỗ Trung thu. Trong không khí vui tươi, các em còn được nghe thư chúc mừng Tết Trung thu của Chủ tịch UBND Đặc khu Trường Sa gửi tới thiếu niên, nhi đồng. Những lời thăm hỏi, động viên và tình cảm dành cho các cháu là nguồn động viên thiết thực, giúp các em thêm vui tươi, phấn khởi trong học tập và cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, chỉ huy các đảo gửi lời chúc mừng Trung thu tới các cháu thiếu nhi; mong các em luôn chăm ngoan, đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Chỉ huy đảo đồng thời khẳng định, cán bộ, chiến sĩ luôn quan tâm, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các gia đình chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho thiếu nhi, để các em dù sống ở nơi đảo xa vẫn được đón những mùa Trung thu đầy đủ, ấm áp.

Những món quà Trung thu được trao tặng tận tay cho các cháu thiếu nhi trên đảo Trường Sa.

Dịp này, chỉ huy các đảo trao những phần quà Trung thu của UBND Đặc khu Trường Sa tặng các cháu. Mỗi phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với thiếu nhi trên các đảo. Việc tổ chức trao quà được thực hiện chu đáo, kịp thời, đúng đối tượng, góp phần động viên các gia đình yên tâm sinh sống, công tác trên đảo.

Tết Trung thu ở Trường Sa không chỉ là dịp để các cháu thiếu nhi vui chơi, phá cỗ, rước đèn mà còn là hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và cộng đồng đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Từ những đêm hội trăng rằm trên đảo đến chương trình Trung thu tại đất liền dành cho con em cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Lữ đoàn 146, tình cảm hậu phương-quân đội được kết nối, lan tỏa, tạo nên không khí đoàn kết, ấm áp.

Cách xa đất liền nhưng tiếng trống và tiếng hát rước đèn Trung thu cùng màn múa lân đặc sắc vẫn rộn rã khắp các đảo.

Qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, biển, đảo cho thế hệ trẻ; đồng thời chăm lo chu đáo hậu phương quân đội, tạo thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 và nhân dân trên các đảo yên tâm công tác, lao động, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đặc khu Trường Sa ngày càng vững mạnh.