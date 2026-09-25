Mùa Trung thu ấm áp của trẻ em phường Hoàng Mai

Ấm áp Tết Trung thu tại Lớp học Linh hoạt

Một mùa Trung thu đầm ấm đã đến với các em học sinh khuyết tật Lớp học Linh hoạt trên địa bàn Tổ dân phố số 14 phường Hoàng Mai. Vừa được hòa mình vào chương trình Vui Trung thu, em Phạm Đức Hiếu (sinh năm 2003, lớp 2, khuyết tật trí tuệ) phấn khởi chia sẻ: “Em rất vui khi được múa lân, hát bài Cây đa quán dốc, Chiếc đèn ông sao và ăn bánh pizza, bim bim, lại có cả túi quà Trung thu mang về nhà. Tết Trung thu ở lớp học năm nay vui quá!”

Lãnh đạo Tổ dân phố số 14 phường Hoàng Mai cùng cô giáo, phụ huynh và các em học sinh Lớp học Linh hoạt vui Trung thu. Ảnh: Trần Oanh.

Không chỉ riêng Hiếu, các bạn trong Lớp học Linh hoạt cũng rất háo hức được tham gia chương trình Vui Trung thu. Dù việc đi lại khó khăn nhưng từ 6h30 sáng đã có bạn nhờ mẹ đưa đến lớp học để đón Trung thu dù 8h chương trình mới diễn ra. Tại đây các em được nhận nhiều phần quà ý nghĩa của phường và các nhà tài trợ nhằm động viên, khích lệ tinh thần vươn lên trong học tập lẫn cuộc sống.

Các em học sinh Lớp học Linh hoạt đón Tết Trung thu. Ảnh: Trần Oanh.

Hòa chung niềm hạnh phúc ấy với các em học sinh Lớp học Linh hoạt là cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Thoa, cùng những người mẹ, người bà và đại diện lãnh đạo khu dân cư. Bà Đào Thị Thúy Hồng, Chi hội Phó Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 14 trực tiếp dẫn chương trình Vui Trung thu chia sẻ: “Từ 8h sáng, các bạn Đoàn Thanh niên phường Hoàng Mai đã có mặt tại lớp học để cùng cô giáo chủ nhiệm bày mâm cỗ Trung thu cho các em học sinh. Bên cạnh những lời động viên, các em còn được nhận nhiều phần quà đong đầy niềm vui”.

Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau

Tại nhiều tổ dân phố trên địa bàn phường Hoàng Mai, các em có hoàn cảnh đặc biệt cũng nhận được sự quan tâm, tặng quà của phường và các nhà tài trợ. Trung thu năm nay, phường Hoàng Mai dành tặng 300 suất quà với tổng kinh phí gần 250 triệu đồng cho trẻ em, trong đó có 157 suất quà dành tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) và 123 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 750.000 đồng).

Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hoàng Mai trao quà Trung thu cho các em học sinh Lớp học Linh hoạt. Ảnh: HM.

Chủ tịch Hội LHPN phường Hoàng Mai Nguyễn Thị Kim Thu cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các Chi hội phụ nữ quan tâm, chăm sóc những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các cháu mồ côi. Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 15 tặng 13 suất quà; Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 19 tặng gần 20 suất quà. Tuy giá trị không lớn nhưng đó là nguồn động viên để giúp các cháu vươn lên trong cuộc sống...”.

Hội LHPN phường Hoàng Mai trao kinh phí đỡ đầu quý III/2026 và tặng quà Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trần Oanh.

Chung tay mang niềm vui đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư, bà Trương Thị Thể, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố số 19 cho hay: “Tổ dân phố tặng 16 suất quà cho các em (mỗi suất trị giá 300.000 đồng). Đồng thời, chúng tôi phối hợp với một trung tâm Anh ngữ tặng cho mỗi cháu một chiếc balo đi học”.

Tổ dân phố số 14 tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Đêm hội trăng rằm. Ảnh: Trương Thể.

Cùng chung không khí rộn rã đó, trẻ em Tổ dân phố số 18 được vui Tết Trung thu tại Nhà văn hóa cùng nhiều tiết mục văn nghệ, múa sư tử rất hấp dẫn. Bà Lê Thị Hồng - Tổ trưởng Tổ dân phố số 18 chia sẻ: “Phường tặng quà Trung thu cho 3 cháu có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất gồm 500.000 đồng và một hộp bánh). Bên cạnh đó, nhà tài trợ “Từ trái tim đến trái tim” tặng 13 suất quà. Ông Nguyễn Vũ Hoàng, Phó Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 18, đồng thời là thành viên Câu lạc bộ “Từ trái tim đến trái tim” xúc động nói: “Cứ đến dịp Tết Trung thu là Câu lạc bộ tặng quà cho các em thiếu niên, nhi đồng khó khăn. Mỗi suất quà tuy không nhiều nhưng là nguồn động viên các cháu nhân dịp năm học mới”.

Đại diện Tổ dân phố số 18 và thành viên Câu lạc bộ “Từ trái tim đến trái tim” tặng quà Tết Trung thu cho các em thiếu nhi. Ảnh: Trần Oanh.

Đặc biệt, với tinh thần “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau” tại chương trình trao tặng kinh phí đỡ đầu quý III/2026 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Hội LHPN phường Hoàng Mai đã trao những phần quà cho 5 cháu để lan tỏa yêu thương, thắp sáng ước mơ.