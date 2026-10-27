Mua trứng thấy 4 dấu hiệu này, tốt nhất đừng lấy dù giá rẻ, đặc biệt chú ý dấu hiệu thứ 2

4 dấu hiệu cảnh báo trứng không nên mua

Vỏ trứng xuất hiện vết nứt: Vỏ trứng có chức năng bảo vệ phần bên trong khỏi các tác nhân bên ngoài. Khi lớp vỏ bị nứt, dù chỉ là một đường rạn nhỏ, vi khuẩn có thể xâm nhập và làm tăng nguy cơ nhiễm bẩn. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn trứng có vỏ sạch, nguyên vẹn, không bị nứt.

Vì vậy, khi mua trứng đóng vỉ, cần quan sát kỹ từng quả, đặc biệt là những quả nằm ở góc khay hoặc bị che khuất.

Trứng bị rò dịch, có vết bám bất thường: Những quả trứng có dịch chảy ra ngoài, vỏ dính nhớt hoặc xuất hiện mảng dịch khô nên được loại bỏ.

Đây có thể là dấu hiệu cho thấy vỏ đã bị tổn thương, khiến phần bên trong tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đáng chú ý, dịch trứng đôi khi khô lại và khiến quả trứng dính chặt vào khay, rất dễ bị bỏ qua nếu người mua không kiểm tra kỹ.

Vỏ trứng bám nhiều phân và chất bẩn: Trứng không nhất thiết phải có vỏ trắng bóng mới là trứng tốt. Tuy nhiên, những quả bám nhiều phân, chất bẩn hữu cơ hoặc có dấu hiệu mất vệ sinh không nên được lựa chọn.

Bề mặt vỏ trứng có thể mang vi khuẩn, trong đó có Salmonella. Khi cầm nắm, đập trứng hoặc đặt chung với thực phẩm khác, vi khuẩn có nguy cơ lây nhiễm chéo nếu không xử lý đúng cách. Không nên cho rằng cứ mua trứng bẩn về rửa sạch là có thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ.

Khay trứng ẩm bẩn, có nhiều quả vỡ: Ngoài việc kiểm tra từng quả, người mua cũng cần chú ý tình trạng bao bì.

Nếu khay có nhiều vết dịch khô, bị ẩm, có mùi bất thường hoặc nhiều quả nứt vỡ, tốt nhất nên đổi sang khay khác.

Ngay cả những quả còn nguyên vỏ cũng có thể bị nhiễm bẩn từ dịch trứng vỡ xung quanh. Vì vậy, không nên cố chọn những quả trông còn lành lặn trong một khay đã bị bẩn nghiêm trọng.

Cách chọn và bảo quản trứng để đảm bảo an toàn

Khi mua trứng, nên ưu tiên cửa hàng hoặc điểm bán có nguồn gốc hàng hóa rõ ràng. Với sản phẩm đóng hộp, cần kiểm tra ngày đóng gói, hạn sử dụng và tình trạng bao bì.

Màu vỏ trắng hay nâu, kích thước lớn hay nhỏ không phải là căn cứ đáng tin cậy để xác định trứng an toàn hơn.

Đặc biệt, cần thận trọng với những khay trứng giảm giá sâu. Nếu mức giá thấp do chương trình khuyến mại và sản phẩm vẫn đáp ứng điều kiện bảo quản, người tiêu dùng có thể cân nhắc. Ngược lại, không nên mua trứng bị nứt, vỡ hoặc có dấu hiệu nhiễm bẩn chỉ vì tiếc tiền.

Sau khi mua, nên bảo quản trứng trong tủ lạnh ở nhiệt độ phù hợp, tránh thay đổi nhiệt độ liên tục và sử dụng trong thời hạn khuyến nghị. Đồng thời, cần rửa tay, vệ sinh dụng cụ sau khi tiếp xúc với trứng sống và nấu chín kỹ trước khi ăn.

Chỉ cần dành thêm ít phút kiểm tra khi mua, người tiêu dùng có thể hạn chế những rủi ro không đáng có từ loại thực phẩm quen thuộc này.