Mua trứng ở chợ hay siêu thị, thấy 4 dấu hiệu này thì rẻ mấy cũng đừng lấy

Dấu hiệu không nên mua trứng

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình vì dễ chế biến, có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu và phù hợp với nhiều món ăn. Khi đi chợ hoặc siêu thị, không ít người có thói quen mua trứng theo vỉ để tiết kiệm thời gian, nhất là khi sản phẩm đang được giảm giá.

Tuy nhiên, giá rẻ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với món hời. Trước khi chọn mua, người tiêu dùng nên kiểm tra tình trạng vỏ, độ sạch và bao bì. Nếu gặp những dấu hiệu dưới đây, tốt nhất nên chọn hộp khác.

Vỏ trứng bị nứt, dù chỉ là vết rạn nhỏ

Vỏ trứng có vai trò bảo vệ phần bên trong. Khi vỏ bị nứt, vi khuẩn có thể xâm nhập dễ dàng hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm bẩn.

Một số vết nứt khá nhỏ, khó nhận ra nếu chỉ nhìn lướt qua. Vì vậy, khi mua trứng đóng hộp, nên mở nắp kiểm tra từng quả, đặc biệt là những quả nằm ở góc hoặc sát thành hộp.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến nghị người tiêu dùng chọn trứng có vỏ sạch, không nứt. Với những quả đã nứt từ trước và không rõ thời điểm xảy ra, không nên mua chỉ vì giá rẻ.

Trứng rò dịch, có chất bám bất thường trên vỏ

Nếu thấy dịch trứng chảy ra ngoài, bám khô quanh vỏ hoặc khiến quả trứng dính vào khay, người mua nên tránh sản phẩm đó.

Tình trạng này có thể cho thấy trứng đã bị vỡ hoặc nứt trong quá trình vận chuyển, bảo quản. Khi dịch từ trứng vỡ tiếp xúc với những quả còn nguyên, nguy cơ nhiễm bẩn chéo cũng cần được lưu ý.

Với trứng đóng theo vỉ, hãy kiểm tra cả phần đáy hộp và các vị trí tiếp xúc giữa những quả trứng. Nếu phát hiện dịch trứng đã dây ra khay hoặc bám sang nhiều quả khác, nên chọn hộp khác thay vì chỉ bỏ riêng quả bị vỡ.

Vỏ trứng bám nhiều phân hoặc chất bẩn

Trứng không nhất thiết phải có vỏ trắng tinh mới là trứng tốt. Màu vỏ có thể khác nhau tùy giống gà, trong khi một ít bụi bẩn không đủ để kết luận trứng đã hỏng.

Tuy nhiên, những quả bám nhiều phân hoặc chất bẩn hữu cơ nên được tránh, nhất là khi đi kèm các dấu hiệu như vỏ nứt, ẩm hoặc có dịch bám. Bề mặt vỏ có thể mang vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn Salmonella, nên việc cầm nắm và chế biến không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ nhiễm bẩn sang tay, dụng cụ hoặc thực phẩm khác.

Không nên mặc định rằng trứng bẩn chỉ cần rửa là có thể sử dụng an toàn. Với người mua, lựa chọn đơn giản hơn là ưu tiên trứng có vỏ sạch, nguyên vẹn và nguồn gốc rõ ràng.

Khay trứng ẩm bẩn, có dấu hiệu hư hỏng

Đôi khi, vấn đề không nằm ở một quả trứng riêng lẻ mà ở tình trạng của cả hộp. Chẳng hạn, khay giấy bị ướt, mềm nhũn, có vết dịch khô hoặc mùi bất thường; một số quả bị vỡ khiến chất lỏng dây sang những quả còn lại.

Những dấu hiệu này có thể cho thấy sản phẩm đã bị va đập hoặc bảo quản không tốt. Khi đó, không nên chỉ chọn những quả trông còn nguyên vẹn mà bỏ qua tình trạng chung của hộp.

Ngoài kiểm tra khay đựng, người mua nên xem thông tin nhà sản xuất, ngày đóng gói hoặc hạn sử dụng nếu có. Với trứng được bán rời, hãy ưu tiên điểm bán đáng tin cậy và hỏi người bán về nguồn gốc, điều kiện bảo quản khi cần thiết.

Mua trứng thế nào để hạn chế rủi ro?

Để chọn trứng an toàn hơn, người tiêu dùng có thể ghi nhớ một số nguyên tắc:

Chọn nơi bán uy tín: Ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản theo hướng dẫn.

Kiểm tra từng quả: Tránh trứng nứt, rò dịch hoặc bám nhiều chất bẩn.

Quan sát bao bì: Không chọn hộp ẩm bẩn, hư hỏng hoặc có dấu hiệu trứng vỡ từ trước.

Không đánh giá chỉ bằng màu vỏ: Trứng vỏ trắng hay nâu không mặc nhiên khác nhau về độ an toàn.

Bảo quản đúng cách: Thực hiện theo hướng dẫn trên bao bì; giữ trứng tách biệt với thực phẩm sống khác và rửa tay sau khi xử lý trứng sống.

Trứng giảm giá vẫn có thể là lựa chọn tiết kiệm nếu sản phẩm còn nguyên vẹn, được bảo quản đúng cách và còn trong thời hạn sử dụng. Điều quan trọng là phân biệt khuyến mại thông thường với việc mua phải sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng hoặc mất an toàn.