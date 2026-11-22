Vào năm 2018, Hiệp hội Nội dung Âm nhạc Hàn Quốc đã triển khai một hệ thống chứng nhận mới dành cho doanh số bán album, lượt tải xuống bài hát và lượt phát trực tuyến (streaming). Áp dụng cho các sản phẩm âm nhạc phát hành từ ngày 1/1/2018 trở đi, Circle Chart hiện cấp chứng nhận "Bạch kim" (Platinum) cho các album đạt doanh số 250.000 bản, trong khi các album đạt doanh số từ 1 triệu bản trở lên sẽ nhận được chứng nhận "Triệu bản" (Million).

Trong tháng này, &TEAM đã chính thức nhận được chứng nhận "Triệu bản" nhờ đạt doanh số hơn 1 triệu bản cho mini album tiếng Hàn mới nhất của nhóm, Mark on Me.

Phiên bản FANS của album THIS & THAT (Stray Kids) và phiên bản EVER của album 256th Note (CLOSE YOUR EYES) đều đạt chứng nhận "Bạch kim kép" (Double Platinum) với doanh số hơn 500.000 bản mỗi loại.

Trong khi đó, BOYNEXTDOOR đã giành được hai chứng nhận riêng biệt cho album tái bản (repackage) HOME: DELUXE. Cả phiên bản thường và phiên bản Weverse của album này đều đạt chứng nhận "Bạch kim" sau khi bán được hơn 250.000 bản mỗi phiên bản.

Các sản phẩm gồm sonorous của CRAVITY, Made My Night của LE SSERAFIM, GREENGREEN_playextended của CORTIS, DEATH OF ME của EVAN (Heeseung) và GOGO của Young Tak cũng đã được trao chứng nhận "Bạch kim" nhờ đạt doanh số hơn 250.000 bản mỗi sản phẩm.

Cuối cùng, bản hit năm 2024 của Roy Kim mang tên If You Ask Me What Love Is đã đạt chứng nhận "Bạch kim" ở hạng mục phát trực tuyến (streaming) sau khi vượt mốc 100 triệu lượt phát.