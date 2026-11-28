Tháng 11 về, trong cái se lạnh đầu đông, nhiều trường lớp tổ chức hội trường, hội lớp. Có lẽ trong trong hành trang của mỗi con người, luôn có ký ức về mái trường cũ, ký ức về một “sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm”.

Nghề giáo là một nghề đặc biệt. Thành quả của người thầy không phải lúc nào cũng hiện hữu ngay trước mắt. Có những hạt giống được gieo hôm nay phải hàng chục năm sau mới nảy mầm. Dù có thể có những học trò rời khỏi mái trường mà không một lần ngoảnh lại. Và có lẽ, món quà lớn nhất đối với người làm nghề dạy học là những lớp học trò trưởng thành, sống tử tế và biết trao đi những điều tốt đẹp.

Trong một thế giới đổi thay từng ngày, khi tri thức không còn chỉ nằm trong sách giáo khoa, khi học trò có thể tiếp cận vô vàn thông tin chỉ bằng một cú chạm, vai trò của người thầy đang đứng trước những đòi hỏi mới. Bể học mênh mông nhưng khơi lên ngọn lửa khát vọng, nuôi dưỡng năng lực tự học là sứ mệnh mà vị trí người thầy không thay thế được.

Những yêu cầu ngày càng cao của xã hội, sự giám sát của xã hội dường như đang đặt áp lực lên vai thầy cô giáo, không giống vị thế người thầy xưa kia nữa. Nhưng dù xã hội có biến đổi thế nào, việc bảo vệ phẩm giá người thầy vẫn là giá trị bất biến đối với xã hội và đối với cả chính đội ngũ thầy cô, những người đang làm công việc cao quý.

Một xã hội biết trân trọng người thầy cũng là một xã hội biết trân trọng tương lai. Bởi mỗi thế hệ học trò hôm nay sẽ là những người kiến tạo diện mạo đất nước ngày mai. Và trên hành trình trưởng thành của họ, dù ít hay nhiều, luôn có dấu ấn của những người đã kiên nhẫn gieo xuống những hạt mầm đầu tiên.