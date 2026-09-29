Mùa trẻ tựu trường, những bệnh lây truyền học đường cần lưu ý

Nhiệt độ thấp giúp kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm, nhưng không đồng nghĩa món ăn có thể bảo quản vô thời hạn. Một số vi khuẩn vẫn có khả năng tồn tại hoặc phát triển ở nhiệt độ lạnh. Đáng chú ý, một số độc tố do vi khuẩn tạo ra có thể không bị loại bỏ hoàn toàn khi hâm nóng. Vì vậy, thời gian, nhiệt độ và cách bảo quản đều cần được chú ý. Dưới đây là 5 nhóm thực phẩm cần thận trọng khi để lâu trong tủ lạnh.