Mùa trẻ tựu trường, những bệnh lây truyền học đường cần lưu ý
Trường học là môi trường sinh hoạt tập thể đông đúc, cũng là nơi rất dễ bùng phát các bệnh lây truyền qua đường hô hấp và tiếp xúc. Do đó, các bệnh như Sởi, Thủy đậu, Quai bị hay Tay chân miệng, virus phế cầu,… luôn là "nỗi lo thường trực" của các bậc phụ huynh mỗi khi vào mùa dịch. Để giúp cộng đồng hiểu rõ và có biện pháp đối phó kịp thời, BS.CKII Đặng Thị Kim Huyên – Chuyên khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, đã có những chia sẻ liên quan đến vấn đề trên.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mua-tre-tuu-truong-nhung-benh-lay-truyen-hoc-duong-can-luu-y-post873914.html