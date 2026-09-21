'Mùa trăng' trong xưởng chế tác lân

Mỗi sản phẩm được hoàn thiện qua nhiều công đoạn, từ dựng khung, bồi giấy, sơn vẽ đến gắn lông, lắp phụ kiện. Những con lân thành hình không chỉ phục vụ biểu diễn mà còn mang theo câu chuyện về nghề và văn hóa lân sư rồng.

Không gian xưởng những ngày này phủ kín bởi các khung lân, đầu lân đang hoàn thiện và thành phẩm chờ giao. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG

Công đoạn đầu tiên để tạo nên chiếc đầu lân là làm khung từ tre, mây. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG

Khung đầu lân có thể làm từ tre hoặc mây. Tre chắc và cứng hơn nhưng dễ gãy nếu xử lý không kỹ, trong khi mây dẻo, đàn hồi tốt và chịu va đập tốt hơn. Sản phẩm dùng khung tre thường có giá cao hơn do quá trình chế tác khó hơn. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG

Người thợ liên tục căn chỉnh tỷ lệ, độ cong để bộ khung giữ được hình dáng cân đối. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG

Các mối nối được cố định bằng kẽm và băng keo, giúp phần khung chắc chắn trước khi chuyển sang công đoạn bồi giấy. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG

Khung lân sau khi hoàn thiện được chuyển sang công đoạn bọc vải màn và đắp giấy. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG

Công đoạn bọc vải màn và đắp giấy đòi hỏi sự khéo léo để bề mặt đầu lân kín, đều nhưng không làm mất dáng khung. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG

Khi lớp giấy đã khô và ổn định, đầu lân được chuyển sang công đoạn sơn lót và vẽ hoa văn. Hoa văn, đường nét và màu sắc góp phần tạo nên thần thái riêng cho mỗi đầu lân, từ hiền hòa đến mạnh mẽ, dữ dằn. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG

Tay cầm là một trong những chi tiết kỹ thuật được hoàn thiện ở phần bên trong, ít nhìn thấy nhưng rất quan trọng khi sử dụng. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG

Từng dải lông được may, căn chỉnh kỹ trước khi gắn vào đầu lân. Sự tỉ mỉ trong từng đường may giúp các mảng lông ôm dáng, đều và hài hòa với tổng thể sản phẩm. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG

Hiện xưởng chế tác ba dòng đầu lân chính gồm Phật Sơn, Hạc Sơn và Phật Hạc. Mỗi dòng lân có đặc điểm tạo hình riêng, thể hiện qua khuôn miệng, sừng, đường nét và phong cách trang trí. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG

Công đoạn cắt tỉa hoàn thiện chiếc đầu lân trước khi rời xưởng. Ảnh: TRÂM ANH - HỮU TRUNG