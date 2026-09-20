Mùa trăng trong những khoảnh sân chung cư

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Giữ ký ức cũ trong không gian mới

Với nhiều gia đình ở thành thị, Trung thu có thể là một chuyến đi khu vui chơi, một buổi xem phim hay đơn giản là bữa tiệc gà rán, pizza cùng gia đình. Còn tại nhiều chung cư ở TPHCM, các ban quản trị, ban quản lý cùng cư dân tổ chức một đêm hội trăng rằm thực sự cho cho trẻ nhỏ. Ở đó, có tiếng trống lân, có lồng đèn, có mâm cỗ, có chị Hằng, chú Cuội và quan trọng hơn cả là có những đứa trẻ cùng nhau vui chơi dưới ánh đèn rực rỡ.

Tại chung cư Frescar Riverside (phường Tam Bình, trong 5 năm qua, hoạt động Trung thu dành cho trẻ em được tổ chức thường niên. Với khoảng 500-600 trẻ sinh sống tại đây, phần lớn là con em các gia đình trẻ, đêm hội trăng rằm luôn là dịp được mong chờ.

Trước ngày rằm tháng Tám, Ban quản lý gửi thông báo đến các gia đình, mời phụ huynh đưa con xuống khu sinh hoạt chung tham dự. Chương trình thường được tổ chức vào chiều tối để các gia đình có thể sắp xếp thời gian cùng con tham gia.

Khi tiếng loa trong chung cư vang lên mời các em nhỏ xuống sảnh dự hội, không gian vốn quen thuộc của những tòa nhà cao tầng bỗng trở nên rộn ràng. Trẻ em cầm lồng đèn, tiếng cười nói xen lẫn tiếng trống lân. Những mâm cỗ được chuẩn bị, những trò chơi dành cho thiếu nhi nối tiếp nhau, tạo nên một đêm Trung thu mà ở đó, các em được vui cùng gia đình, được vui cùng những người bạn sống chung trong một cộng đồng.

Trẻ em ở các chung cư đón Trung thu rộn ràng

Chị Nguyễn Thị Hồng, cư dân tại chung cư Frescar Riverside, cho biết: Nhiều năm nay, cứ đến các dịp dành cho thiếu nhi, đặc biệt là Trung thu, chung cư đều tổ chức chương trình khá bài bản. "Các em được chơi trò chơi với chú hề, được tặng lồng đèn, bong bóng, được xem múa lân và phá cỗ. Nói chung, chương trình được chuẩn bị khá đầy đủ cho các con", chị Hồng chia sẻ.

Với chị Hồng, điều đáng nhớ nhất trong đêm Trung thu là khoảnh khắc nhìn thấy con mình háo hức trước đoàn lân. "Nhắc tới Trung thu là nhắc tới cảm giác cùng nhau xem lân. Giờ mình lớn rồi, mình thích ngắm nhìn sự háo hức của con khi chạy theo chú lân vòng quanh khuôn viên. Trẻ con đông lắm, nối đuôi nhau chạy theo đoàn lân, mấy bé nhỏ thì bám chặt lấy ba mẹ vì sợ, mấy bé lớn hơn thì thi nhau sờ đầu lân, chụp hình, nhiều em nghịch còn bứt hết lông đuôi, lông chân của lân... Nhìn ánh mắt lấp lánh của con, phụ huynh chúng tôi vui đến lạ", chị Hồng nói.

Còn với chị Phan Thanh, chung cư Moscow Tower (phường Đông Hưng Thuận), Trung thu còn là dịp để kể lại cho các con nghe kỷ niệm tuổi thơ của ba mẹ. Chị Thanh chia sẻ: "Tôi nhớ có một lần, con tôi bất chợt hỏi: Trung thu ngày trước của ba mẹ như thế nào? Câu hỏi tưởng như đơn giản ấy lại có thể mở ra cả một miền ký ức. Trung thu thế hệ chúng tôi là một ký ức rất đẹp, cảm giác như cổ tích. Trong ký ức của thế hệ phụ huynh 8x, 9x, đèn Trung thu thuở ấy đơn sơ lắm, là chiếc đèn ông sao làm bằng khung tre dán giấy kiếng đỏ, hay chiếc lon sữa bò cũ được đục lỗ, cắm nến bên trong, lúc tắt lúc tỏ tùy theo làn gió. Khi đêm xuống, ánh sáng chập chờn ấy hóa thành cả một thế giới lung linh. Tôi cùng lũ bạn ríu rít kéo nhau đi rước đèn khắp xóm, chạy theo các đoàn lân mà không lo sợ bắt cóc như bây giờ. Bởi vậy, khi chung cư mở tiệc trăng rằm, tôi luôn tranh thủ cho con xuống chơi. Vì tôi cũng mong con có ký ức đẹp giống như tôi".

"Xây" tuổi thơ trọn vẹn cho con

Nhiều chung cư khác tại TPHCM cũng tổ chức lễ hội trăng rằm một cách bài bản, quy mô. Tại chung cư Moscow Tower (phường Đông Hưng Thuận), trẻ em cũng được tham gia đêm hội trăng rằm với chị Hằng, chú Cuội. Trong đó, rước đèn và phá cỗ là những hoạt động được nhiều em chờ đợi nhất. Xung quanh khu vực tổ chức còn có các gian hàng để trẻ vẽ tranh, tô tượng và tham gia những hoạt động vui chơi khác.

Còn tại chung cư Phú Mỹ (phường Tân Mỹ), Trung thu trở thành dịp để trẻ em Việt Nam và trẻ em nước ngoài cùng hòa vào những hoạt động truyền thống. Những tiếng cười, những chiếc lồng đèn đủ màu sắc và các trò chơi khiến đêm hội trở thành không gian giao lưu tự nhiên giữa những gia đình đa văn hóa.

Lễ hội trăng rằm tại các chung cư có lồng đèn hiện đại hơn, màu sắc bắt mắt hơn. Mâm cỗ cũng đầy đặn bánh kẹo đa dạng hương vị. Các em nhỏ không chỉ được rước đèn mà còn được gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với chị Hằng, chú Cuội - một sự trải nghiệm trọn vẹn và chỉn chu còn hơn cả thời bố mẹ ngày xưa.

Anh Phan Ngọc Thạch (phường Tam Bình) cho biết: "Giữa nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, việc cùng con bước xuống sân chung cư, cùng xem một đoàn lân, cùng phá cỗ hay đơn giản là ngồi bên nhau kể chuyện Trung thu ngày trước cũng là một cách để chúng ta trao cho con một món quà quý giá của tuổi thơ".

Nếu như ở vùng nông thôn, các đoàn lân sẽ đi khắp các xóm làng thì giữa không gian đô thị, rất hiếm có cảnh lân đến múa từng nhà. Không có sân đình làng, nhưng có sảnh chung cư đủ để hàng trăm em nhỏ cùng tụ họp. Đoàn lân không đi qua từng căn nhà nhưng vẫn có thể vòng quanh khuôn viên, để trẻ nhỏ chạy theo trong tiếng trống rộn ràng. Vậy thôi cũng đủ làm nên một miền ký ức trong trẻo.

Để rồi nhiều năm sau, khi những đứa trẻ hôm nay lớn lên, có thể chúng sẽ không nhớ chính xác chiếc lồng đèn năm ấy có hình gì, mâm cỗ có bao nhiêu món hay đoàn lân đã đi qua những đâu. Nhưng chúng có thể vẫn nhớ một đêm Trung thu, nơi có ba mẹ bên cạnh, có tiếng trống rộn ràng, có bạn bè cùng vui chơi và một tuổi thơ nhiệm màu.