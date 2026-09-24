Mùa trăng trọn vẹn cho thiếu nhi Hà Tĩnh

Theo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, 100% cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi. Tùy điều kiện từng địa phương, đơn vị, các chương trình được tổ chức với nhiều nội dung như “Đêm hội trăng rằm”, múa lân, rước đèn, phá cỗ, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và trải nghiệm.

Các chương trình tạo không gian để thiếu nhi vui chơi, giao lưu và trực tiếp trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của Tết Trung thu.

Cùng với các hoạt động vui chơi, các cấp bộ Đoàn chú trọng huy động nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn thông qua những phần việc thiết thực, tạo nguồn quỹ hỗ trợ các em.

Toàn tỉnh đã trao gần 1.800 suất quà, học bổng; đồng thời triển khai nhiều công trình, phần việc như “Khu vui chơi cho em”, “Góc học tập cho em”.

Việc đưa nguồn lực hỗ trợ đến đúng đối tượng dịp Tết Trung thu cũng là điểm nhấn trong chương trình năm nay. Từ khu vực đô thị đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, các hoạt động được triển khai với sự tham gia của cán bộ Đoàn, ĐVTN, giáo viên, phụ huynh và các lực lượng xã hội. Qua đó, các nguồn lực xã hội hóa được kết nối, hỗ trợ những em còn gặp khó khăn trong học tập và sinh hoạt.

“Trong dịp Trung thu năm nay, riêng Đoàn Thanh niên xã đã trao tặng hơn 30 triệu đồng cùng một góc học tập cho các em thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, ĐVTN còn tổ chức làm lồng đèn, bánh Trung thu gây quỹ để tiếp tục có thêm nguồn lực chăm lo, giúp các em có một mùa Trung thu ấm áp”, chị Nguyễn Thị Hoài - Bí thư Đoàn xã Đức Thọ chia sẻ.

Ở những địa bàn vùng biên, ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở giá trị vật chất của những phần quà. Đây còn là dịp để thiếu nhi được giao lưu, vui chơi, cảm nhận sự quan tâm của cộng đồng và có thêm động lực trong học tập.

Tại xã Sơn Kim 2, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức chương trình “Trung thu cho em - Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, đồng thời phát động chương trình “Vì đàn em vùng biên thân yêu”. Tại chương trình, hơn 450 phần quà, suất học bổng và các phần hỗ trợ thiếu nhi đã được trao, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

“Điều đáng ghi nhận trong các hoạt động Trung thu năm nay là sự chung tay của các cấp bộ Đoàn, Đội và cộng đồng dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Cùng với những phần quà, việc tạo điều kiện để các em được vui chơi, trải nghiệm nét đẹp Trung thu truyền thống và cảm nhận sự yêu thương, sẻ chia là điều chúng tôi đặc biệt coi trọng. Từ những kết nối trong dịp này, tổ chức Đoàn, Đội tiếp tục vận động, duy trì các hoạt động đỡ đầu, hỗ trợ học tập, đồng hành thường xuyên với các em”, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho hay.